Wittgenstein: "Weihnachtsgeld" und WP-Überraschungspakete

Wittgenstein 400 Teilnehmer haben mitgemacht. Aber es war gar nicht so einfach auf den Lösungsspruch zu kommen. Jetzt lösen wir das ganze auf.

Ein „Weihnachtsfest ohne Sorgen“ haben wir uns gewünscht. Doch mit dem Lockdown vor und nach den Feiertagen und für uns ganz speziell dem Hackerangriff auf unseren Zeitungsverlag kurz vor Heiligabend ist es doch etwas anders gekommen, als die meisten gewünscht haben. Heute aber gibt es Grund, sich zu freuen! Zumindest für die acht Gewinner des WP-Adventsrätsels.

In der Redaktion waren wir sprichwörtlich platt. Mit so vielen Postkarten, Emails und Teilnehmern auf unserer Internetseite hatten wir nicht gerechnet, weil es doch immer wieder durchklang: „Es ist gar nicht so leicht, das Rätsel zu lösen. Selbst wenn man sich in Wittgenstein gut auskennt“, berichtete ein Leser.

Schwieriges Rätsel

Und tatsächlich mit den Fotos auf die Dorfnamen und dann die Buchstaben zu kommen, ist nicht ohne. Vor allem aber auch deshalb, weil am Ende zwei Lösungsbuchstaben vor Weihnachten fehlten und weil es zuvor auch einen Zahlendreher mit zwei Buchstaben in einer Wochenendausgabe gab. Immerhin, die Zahl der Emails und Anrufe, die die Redaktion auf diesen Fehler aufmerksam gemacht haben, war hoch und hat gezeigt – um das Positive zu sehen – wie viele aufmerksame Mitspieler dabei waren.

Von den knapp 400 Teilnehmern haben immerhin auch 231 das Rätsel richtig gelöst. Den Anfang „Weihnachtsfest ohne“ hatten sogar fast alle richtig. Nur im Anschluss gab es dann Irritationen. Das zeigen die verschiedenen Lösungsansätze die beispielsweise auf „…ohne Masken“, „…ohne Singen“, „...ohne Schnee“ endeten.

Acht glückliche Gewinner

Doch jetzt zum Allerwichtigsten, den Gewinnern: Mirko Netsch aus Bad Laasphe gewinnt 250 Euro 150 Euro von der Sparkasse gehen an den „Wohnbereich 2“ im Friederike-Fliedener-Haus in Bad Berleburg. Und 100 Euro hat Hans Georg Lange aus Birkefehl gewonnen. Die fünf Überraschungspakete der Westfalenpost gehen an: Jürgen Pusch aus Feudingen, Margarethe Dreisbach aus Wingeshausen, Heinrich Hofius aus Erndtebrück, Lisa Bohne-Rompel aus Bad Berleburg und Samu Karger aus Bad Berleburg.

Die Gewinner der WP-Überraschungspakete müssen sich wegen des Hacker-Angriffs auf die IT unseres Verlages noch ein wenig gedulden. Die Pakete werden dann mit der Post zugestellt. Die Geldgewinner werden überwiesen.