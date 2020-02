Wittgenstein wenig Arbeitslose und sogar noch freie Stellen

Wittgenstein. Die Zahlen für Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück sind gut. Neben der niedrigen Arbeitslosigkeit gibt es sogar noch freie Stellen.

Die Arbeitslosigkeit in Wittgenstein hat sich von Januar auf Februar um 9 auf 765 Personen verringert. Das waren praktisch genau so viele wie vor einem Jahr (+3). Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Februar 3,3 Prozent; sie war damit genau so hoch wie im Vorjahresmonat. Dabei meldeten sich 184 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 6 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 193 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+3). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 341 Arbeitslosmeldungen, die Veränderung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (–1); dem gegenüber stehen 326 Abmeldungen von Arbeitslosen (+20).

Mehr freie Stellen

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 15 Stellen auf 254 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 66 weniger. Arbeitgeber meldeten im Februar 74 neue Arbeitsstellen, 30 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 107 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 20.