Wittgenstein: WP-Sommerrätsel startet mit exklusiven Preisen

Wittgenstein. Stadl-Abende im Jagdhof Glashütte und viele weitere Preise warten auf die Teilnehmer des WP-Sommerrätsels.

Es ist wieder soweit: Corona zum Trotz präsentieren die Heimatzeitung und die Sparkasse Wittgenstein wieder das Wittgen­steiner Sommerrätsel. Gemeinsam mit unseren Sponsoren, dem Jagdhof Glashütte, den Rewe-Märkten Bad Laasphe und Bad Berleburg, dem Hagebaumarkt in Bad Berleburg und der Brauerei Bosch verlosen wir wöchentlich attraktive Sachpreise an die Teilnehmer – und wollen ganz unserer Tradition folgend auch die Wittgensteiner Vereine finanziell unterstützen.

So funktioniert das Rätsel

Fünf Wochen lang, bis zum 1. August, stellen wir immer samstags eine Rätselfrage unter dem schönen doppeldeutigen Titel „Wir schätzen Wittgenstein...!“ Wer die richtige der drei Antwort-Möglichkeiten auswählt und im Internet, per E-Mail oder Postkarte die richtige Lösung mitteilt, hat die Chance, als Wochengewinner einen von fünf attraktiven Preisen zu gewinnen.

So werden die Vereine unterstützt

Jeder Teilnehmer am Sommerrätsel, nennt nicht nur seine Postadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse (für Rückfragen), sondern auch seinen heimischen Lieblingsverein. Damit bietet er diesem Verein die Chance auf 250 Euro zum Finale des Sommerrätsels. Gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein verlosen wir drei mal 250 Euro für Wittgensteiner Vereine. In den Topf für diese Ziehung wandern am Ende des Rätsels noch einmal alle Einsender von richtigen Lösungen.

Das gibt es zu gewinnen

Die Gewinner des vergangenen Rätsels erhalten ihre Preise. Foto: Hans Peter Kehrle

Der Jagdhof Glashütte bietet jede Woche einen Gutschein für zwei Personen für seine Stadl-Abende an. Immer freitags ab 18 Uhr steht im Relais & Châteaux-Hotel die Tradition feiner bayrischer Wirtshäuser im Mittelpunkt. Neben Musik wartet ein tolles Vier-Gänge-Menü auf die Gäste. Der Gutschein hat eine Wert von 98 Euro.

Die Wittgensteiner Rewemärkte von Volker Treude unterstützen das Sommerrätsel mit Einkaufsgutscheinen, die in Bad Berleburg und Bad Laasphe eingelöst werden können. Jeder dieser Gutscheine hat eine Wert von 50 Euro.

Der Bad Berleburger Hagebaumarkt macht den Sommer schön: Das Team unterstützt das Sommerrätsel mit Grillsets und Grillkohle, damit die Feier im Garten starten kann. Wer den Sommer genießen will, der ist bei der Bad Laaspher Brauerei Bosch an der richtigen Adresse. Die Handwerksbrauerei mit über 300-jähriger Tradition unterstützt uns mit Gutscheinen für gratis Bierkisten.

Und last but not least: Die Heimatzeitung verschickt „Genusspakete“ mit leckerem Inhalt aus der Region – mit einem jeweiligen Gesamtwert von 40 Euro.