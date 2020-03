Wittgensteiner Feuerwehren als Möbel-Spediteure unterwegs

Sechs Kameraden des Bad Laaspher Feuerwehr-Löschzuges 1 helfen bei der Einrichtung des Notkrankenhauses in Kredenbach für akute Corona-Fälle: Mit dem Gerätewagen Logistik (GW-L) und dem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) transportierten sie am Freitag überschüssiges Mobiliar aus der ehemaligen Baumrainklinik und der Odeborn-Klinik in Bad Berleburg an seinen neuen Bestimmungsort. Ebenfalls an der Aktion beteiligt: Einsatzkräfte und Fahrzeuge aus dem Bad Berleburger Ortsteil Schwarzenau, aus Kreuztal-Eichen, Hilchenbach, Netphen sowie der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein.

Zum Ziel in Kredenbach bewegt wurden 72 Krankenhaus-Betten, 78 Roll-Nachttische, 62 Matratzen, 25 Tische und 60 Stühle. „Dazu waren insgesamt 13 Transportfahrten durch die fünf Gerätewagen Logistik der einzelnen Feuerwehren notwendig“, berichtet Andreas Hinkelmann, Sprecher der Bad Laaspher Feuerwehr. Am Zielort nahmen der Leiter der Feuerwehr Kreuztal, Berthold Braun, sowie Christine Domnik von der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein die Möbel in Empfang und verteilten sie im Haus.

110 Betten sollen für Patienten bereitstehen

Die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe richten die ehemalige Bernhard-Weiss-Klinik der Diakonie in Kredenbach als Ausweichklinik ein, falls durch das Coronavirus die Krankenhäuser in den Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe an ihre Grenzen kommen. Insgesamt 110 Betten sollen hier für Patienten bereitstehen. „Wir hoffen, dass die Inbetriebnahme des Krankenhaus nicht notwendig sein wird“, sagt Markus Roddey, Sprecher der Feuerwehr Netphen.