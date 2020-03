Wittgensteins Schulen und Coronavirus: Abi-Gag verschoben

Das Coronavirus – es sorgt in Wittgensteins weiterführenden Schulen derzeit für deutlich mehr Organisationsaufwand. Das spüren die Schulleiterinnen und Schulleiter deutlich, wie eine Umfrage unserer Redaktion zeigt.

Fahrten und Praktika

„Wir haben unsere Schüler-Praktika der Klassen 9 abgesagt, die vom 23. März bis 3. April stattfinden sollten“, berichtet Melanie Dietrich, Leiterin der Privaten Realschule Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das gelte auch für eine fünftägige Fahrt der 8. Klassen nach Würzburg und einer Abschlussfahrt der Klassen 10 nach Hamburg.

Corie Hahn, Leiterin des Städtischen Gymnasiums in Bad Laasphe, schreibt im Moment einen Elternbrief nach dem anderen. Bereits versendet ist jenes Schreiben, in dem es um die mehrere Reisen im Rahmen „unserer Fahrtenwoche“ 14 Tage vor den Sommerferien geht, also im Juni. Ziele: Berlin und Kiel, aber auch die Normandie in Frankreich und – Mailand in Italien.

In allen Fällen kündigt Hahn an, die Lage Anfang Mai erneut zu sondieren – und so eine Reise im Zweifel eben auch zu rechtzeitig zu stornieren. Das sei 30 Tage vor Antritt noch relativ günstig für die Teilnehmer möglich. Aktuell böten die Reisegesellschaften eine Stornierungsgebühr von zehn bis 15 Prozent vom Reisepreis an, die Bahn für gebuchte Zugfahrten eine Pauschale „von 30, 40 Euro pro Person“.

„Bis zu den Osterferien finden keine Schulfahrten oder Exkursionen statt, sei es mehrtägig oder eintägig.“ So heißt es im Internet-Auftritt des Johannes-Althusius-Gymnasiums in Bad Berleburg. Und: „Die Firma Ejot hat alle Praktika bis zu den Sommerferien abgesagt“, informiert die Schulleitung. Außerdem: „Wir prüfen das Betriebspraktikum für die Jahrgangstufe 9.“

Prüfungen und Fortbildungen

Die zentralen Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 finden unterdessen statt, berichtet Melanie Dietrich von der Realschule Schloss Wittgenstein am Donnerstagmittag – „da sitzen die Schüler gerade noch in den Prüfungen“. Und auch auf die zentralen Prüfungen für die Abschlussklassen 10 bereite sich die Realschule „ganz normal“ vor. Für alle Fälle seien Nachschreibe-Termine ohnehin „grundsätzlich festgelegt“, von Corona einmal ganz abgesehen. Und auch die anstehenden Lehrer-Konferenzen bleiben laut Dietrich im Kalender.

Verschoben würden mittlerweile auch externe Fortbildungen der Bezirksregierung Arnsberg für die Lehrer, so Dietrich weiter – und ein StuBO-Tag im Hause mit schulischen Koordinatoren für die Berufliche Orientierung an weiterführenden Schulen aus ganz Siegen-Wittgenstein und Berufsberater der Agentur für Arbeit zum gemeinsamen Austausch und zur Fortbildung habe der Kreis abgesagt.

„Wir sind froh über jede Prüfung, die wir hier durchführen“, sagt Clemens Binder, Leiter des Johannes-Althusius-Gymnasiums in Bad Berleburg. Und um einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Prüflingen zu erreichen, könnten die Schüler auch auf mehrere Räume verteilt werden.

Schulveranstaltungen

Übrigens: Die Anmeldungsberatung am 1. April in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe für die Oberstufe findet laut Schulleiterin statt. Corie Hahn nimmt die aktuelle Krisen-Situation gelassen: „Ich hab da keine Angst vor“, sagt sie. Das Lehrerkollegium spiele gut mit, und die Eltern seien meist besonnen.

„Wir leben zwar versteckt im Wald, doch der Corona-Virus wird auch uns voraussichtlich finden, auch wenn es derzeit keine Verdachtsfälle im Umfeld des JAG gibt“, so das Berleburger Gymnasium im Internet. „Das hat Folgen.“ Beispiel: Sportveranstaltungen auf NRW-Landesebene, an denen auch JAG-Teams wie die Volleyballerinnen teilnehmen, sind abgesagt.

„An schulischen Veranstaltungen halten wir aber fest“, sagt Binder unserer Redaktion – „mit einer Ausnahme: der Abi-Gag.“ Der sei in dieser Situation nicht wirklich zu verantworten. Daher habe die Schulleitung die Schüler der Q2 gebeten, ihn vom letzten Schultag vor den Osterferien in den Mai verlegen.

Anweisungen der Behörden

Und sonst? Warte die Schulleitung auf weitere Anweisungen aus dem Kreis-Gesundheitsamt oder dem NRW-Schulministerium, berichtet etwa Schulleiterin Dietrich von der Bad Laaspher Schloss-Realschule – „und danach handeln wir“,. Ferner: „Wir verbreiten keine Panik“, betont die Schulleiterin. Vielmehr seien die Schüler über die aktuellen Hygiene-Vorschriften informiert. Und die Schulen Schloß Wittgenstein gGmbH als Schulträger habe dankenswerterweise überall Desinfektionsstationen eingerichtet.

Schulleiterin Corie Hahn bekommt auch Briefe zum Thema – heute vom Schulamt in Siegen. Die Bitte der Behörde: den Berufsfeld-Erkundungstag und die Schulpraktika der 8. Klassen ebenfalls abzusagen. Das wäre dann Inhalt ihres nächsten Elternbriefs, so Corie Hahn, der am Freitag an die Eltern rausgehe. „Man ist quasi stündlich mit neuen Infos konfrontiert.“

„Seit gestern rollt so eine Entscheidungswelle“, stellt mit Blick auf die Corona-Krise Clemens Binder fest. Daher werde das JAG auf seiner Homepage im Internet auch ständig die Infos zum Thema aktualisieren.