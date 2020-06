Wunderthausen ist auf der Spur des „Alten Mannes“

So war es beim Alten Mann in Wunderthausen

Am Pfingstsonntag fanden sich wieder etliche Feierfreunde zusammen, um das Traditionsfest "Alter Mann" zu feiern. Zusammen mit einer selbstgebauten Strohpuppe reiste die Wunderthäuser Dorfjugend am frühen Morgen von Haus zu Haus, um die "bösen" Wintergeister zu vertreiben. Später wurde bis in den frühen Morgenstunden in der Wunderthäuser Schützenhalle gefeiert.

Foto: Julien Gillner