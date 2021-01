Zweckverband Wittgenstein soll sich um Bus und Bahn kümmern

Gute Nachricht: Auf dem Bahnhof in Erndtebrück ist das Ladegleis für den Güterverkehr wieder in Betrieb.

Wittgenstein Der Arbeitskreis Schienenverkehr fordert mehr Verbindungen frühmorgens sowie abends und begrüßt neues Ladegleis am Bahnhof Erndtebrück.

Der Zweckverband Region Wittgenstein, insbesondere für die weitere Entwicklung des interkommunalen Industrieparks Wittgenstein bei Schameder zuständig, sollte sich verstärkt auch darum kümmern, den Bus- und Bahn-Verkehr im Altkreis weiterzuentwickeln. Das schlägt Otto Wunderlich vor, Mitglied der Verbandsversammlung und 1. Vorsitzender Arbeitskreis Schienenverkehr Südwestfalen Bahn und Bus.

Außerdem bekräftigt Wunderlich Forderungen nach besseren Verbindungen frühmorgens und spätabends – und begrüßt den Abschluss der Bauarbeiten für das neue Ladegleis am Erndtebrücker Bahnhof: Hier könnten nun endlich wieder Holz-Transporte aus der Region, aber auch Container und Wechselbrücken auf die Schiene gebracht werden.

Zug im Bahnhof stehenlassen

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Wunderlich von Verträgen der Bahn mit einem heimischen Holzspediteur. Mit seiner Hilfe könne nun so Richtung China oder Dänemark transportiert werden, dass die Straßen der Region entlastet würden. Laut Wunderlich sollen die Transporte in den nächsten Tagen anlaufen.

Mit Nachdruck fordert der Arbeitskreis, einen Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) abends nach der letzten Fahrt der Rothaarbahn im Bahnhof Bad Berleburg stehenzulassen – und nicht in Erndtebrück. So sei auch eine wichtige Verbindung frühmorgens ab 5.20 Uhr möglich, die bis 7 Uhr in der Kreisstadt Siegen ankomme – wichtig etwa für Schüler und Studenten, so Otto Wunderlich. Auf diese Weise ließen sich abends und morgens unnötige Leerfahrten vermeiden.

Konzept mit Taxibussen

Außerdem müsse es für eine ganze Reihe von Buslinien geben, meint der Arbeitskreis – und regt dafür den Einsatz von bestellbaren Taxibussen an. Dies betreffe den Schnellbus SB 5 von Bad Laasphe über Netphen nach Siegen ebenso wie den Regionalbus R 30 abends zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe oder die R 32 zwischen Fischelbach und Bad Laasphe. Die Regel müsse auch für den Bad Berleburger Stadtbus L 190 gelten, dessen künftige Linienführung derzeit diskutiert wird.

Anpassungen wünscht sich der Arbeitskreis auch für den Regionalexpress RE 9 von Köln nach Kreuztal: Bei Siegburg müsse die Strecke endlich wieder zweigleisig werden, damit „das System der Regionalbahnen dahinter“ bis nach Bad Berleburg nicht weiter durch Verspätungen gestört werde.