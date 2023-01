Die Polizei Wuppertal sucht Zeugen, die einen mutmaßlichen alkoholisierten Autofahrer in seinem VW Touran bei seiner wohl wilden Fahrt gesehen haben.

Zeugen gesucht 50-Jähriger überfährt Überquerungshilfe in Wuppertal

Wuppertal. Ein Mann soll in Wuppertal mit wohl überhöhter Geschwindigkeit über eine Überquerungshilfe gefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 50-jähriger Mann soll am Montagmorgen (20. Januar) gegen 3.40 Uhr mit seinem VW Touran auf der Straße Hofkamp in Wuppertal eine Überquerunghilfe überfahren haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall vor dem Kreisverkehr Ecke Kipdorf und Neuenteich in Richtung Innenstadt. Im Anschluss hat er seine Fahrt wohl fortgesetzt und blieb auf der Straße Neuenteich auf Höhe der Hardtstraße stehen.

Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen und Menschen, die gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (red)

