Ein 34-Jähriger wurde in Wuppertal lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Polizeieinsatz Mann in Wuppertal schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Wuppertal. Nach einem Streit in Wuppertal hat ein Mann in Lebensgefahr geschwebt. Er soll mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden sein.

Am Mittwoch (15. März), gegen 15.30 Uhr, soll ein Mann (34) in der Schleswiger Straße in Wuppertal lebensgefährliche Verletzungen durch einen Angriff mit einem spitzen Gegenstand erlitten haben.

Laut Polizei hat es zuerst eine verbale Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe gegeben. Im Streit sei der 34-Jährige mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden. Die verdächtigen Personen seien daraufhin geflohen.

Angriff in Wuppertal: Polizei sucht Zeugen

Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, heißt es von der Polizei weiter. Der Mann soll zudem in Lebensgefahr geschwebt haben.

Die Staatsanwaltschaft und die einberufene Mordkommission ermitteln weiter zu den Hintergründen der Tat. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202 / 2840 zu melden. (red)

