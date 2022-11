Brennender Pkw in Wuppertal-Barmen: Polizei sucht Zeugen

Wuppertal. Am frühen Mittwochmorgen brannte auf der Siegesstraße in Wuppertal-Barmen ein Pkw. Das Feuer griff auf ein anderes Auto und eine Mauer über.

Auf der Siegesstraße in Wuppertal-Barmen hat laut Polizei am heutigen Mittwochmorgen, 9. November, gegen 3. 50 Uhr ein Auto gebrannt. Als die Polizei eintraf, stand bereits das Heck, des am Fahrbahnrand geparkten VW Golf Plus in Flammen und griff dann auf das gesamte Fahrzeug über. Die Feuerwehr konnte nur noch den Brand löschen.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem eine angrenzende Mauer, eine Hecke und ein hinter dem brennenden Fahrzeug parkender VW Golf beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 16.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen oder verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0202/284-2016 zu melden.

