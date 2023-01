Festnahmen Einbrüche in Wuppertal: Zwei Jugendliche in U-Haft

Wuppertal. Am Montag (23.01.) konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die polizeibekannten Personen befinden sich in Untersuchungshaft.

Am Montag (23.01.) hat die Polizei Wuppertal zwei 17 und 18 Jahre alte Männer festgenommen, welche verdächtigt werden, mit mehreren Einbrüchen in Verbindung zu stehen. Dabei geht es um mehrere Einbrüche, welche sich in der Nacht vom 22.01. auf den 23.01. in der Innenstadt von Elberfeld ereigneten.

Die Staatsanwaltschaft stellte den Antrag, gegen beide jugendlichen Tatverdächtigen Untersuchungshaft anzuordnen. Diesem Antrag ist der Haftrichter nachgekommen.

Mitglied der "Gucci-Gang"

Beiden Tatverdächtige sind bei der Polizei bereits aufgrund verschiedenster Delikte einschlägig bekannt. Der 18-jährige Verdächtige steht in Verbindung mit der sogenannten "Gucci-Gang", welche für zahlreiche Straftaten verantwortlich ist.

Bei einer Verurteilung drohen beiden Männern empfindliche Haftstrafen. (red)

