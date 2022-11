Fahrermangel: Wuppertaler Stadtwerke schränken Fahrplan ein

Wuppertal. Den Wuppertaler Stadtwerken fehlen Fahrerinnen und Fahrer im ÖPNV. Ab dem 21. November gilt daher ein reduzierter Fahrplan - bis Frühjahr 2023.

Wegen dauerhaften Personalmangels haben die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) ihren Busfahrplan eingedampft. Ab 21. November gelte ein reduzierter Fahrplan, teilten die Stadtwerke am Montag mit. Auf einigen Buslinien werde vormittags, mittags und nachmittags der Takt von 20 auf 30 Minuten sowie von 10 Minuten auf 15 Minuten reduziert.

Die Maßnahme sei wegen des Fahrermangels unvermeidlich. Zahlreiche andere ÖPNV-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hätten in den letzten Tagen und Wochen ebenfalls Angebotskürzungen wegen Personalmangels oder hoher Krankenstände beim Fahrpersonal bekannt gegeben, so etwa in Dortmund, Münster, Köln und Bonn.

Da es sich um kein kurzfristiges Problem handele, werde der reduzierte WSW-Fahrplan voraussichtlich bis Frühjahr 2023 in Kraft bleiben. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal