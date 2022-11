In Wuppertal ereigneten sich zwei Unfälle. Laut Polizei war die Verursacherin alkoholisiert. (Symbolbild)

Unfall Flucht nach zwei Unfällen in Wuppertal: Verdacht auf Alkohol

Wuppertal. Eine Frau soll in Wuppertal in zwei Autos gefahren sein und einen Sachschaden von 50.000 Euro verursacht haben. Der Führerschein ist nun weg.

Auf dem Otto-Hausmann-Ring und der Katernberger Straße in Wuppertal ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.35 Uhr kurz nacheinander zu zwei Unfällen gekommen. Eine 27-jährige Honda-Fahrerin befuhr laut Polizei den Otto-Hausmann-Ring in Richtung Katernberger Straße. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten Chevrolet Matiz. Im Anschluss sei die Wuppertalerin vom Unfallort geflüchtet.

"Auf der Katernberger Straße geriet die flüchtige Unfallverursacherin wenige Minuten später in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden Porsche Panamera eines 56-Jährigen", berichtet die Polizei weiter.

Blutprobe entnommen

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden von cirka 50.000 Euro.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam ihr der Verdacht, dass die 27-Jährige Alkohol getrunken haben könnte. Auf der Polizeiwache musste sie eine Blutprobe abgeben - und zudem den Führerschein abgeben. (red)

