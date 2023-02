Kinder- und Seniorenkarneval: Es gibt noch Karten

Seniorenkarneval in der Historischen Stadthalle.

Wuppertal. Ab dieser Woche geht die Karnevalssaison 2023 in die heiße Phase. Für die Veranstaltungen des Kinder- und Seniorenkarnevals gibt es noch Karten.

Spätestens ab Weiberfastnacht fällt der Startschuss für die heiße Phase der Karnevalssaison 2023. Für die Veranstaltungen des Kinderkarnevals, sowie der Seniorensitzung, gibt es noch Karten.

Kinderkarneval im Haus der Jugend

Einen Tag vor Rosenmontag, am Karnevalssonntag (19.02.), lädt das Haus der Jugend in Wuppertal-Barmen zum Kinderkarneval ein. Von 11 bis 14 Uhr warten viele spannende Aktionen auf die Kinder: Bei Zirkusaktionen, Seiltanz oder dem Jonglieren mit Tüchern können sich die Kinder selber artistisch ausprobieren. Und natürlich dürfen Basteln, Schminken mit Glitzer-Tattoos, die Fotobox, ein Bällebad oder die Discolandschaft zum Tanzen nicht fehlen.

Tickets für den Kinderkarneval können noch unter wuppertal-live.de für 3 Euro gebucht werden.

Seniorenkarneval in der Historischen Stadthalle

Die Sitzung des Seniorenkarnevals in Wuppertals historischer Stadthalle hat eine stolze Tradition von über 60 Jahren. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause können Narren im besten Alter endlich wieder tanzen und schunkeln: Am Veilchendienstag (21.02) von 14:11 Uhr bis 18 Uhr lädt die Stadt zum traditionellen Seniorenkarneval in die Historische Stadthalle auf dem Johannisberg.

Die Tickets für den Seniorenkarneval können unter wuppertal-live.de für 25,00 Euro bis 29.00 Euro vorbestellt werden. (red)

