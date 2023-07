Vor dem Wuppertaler Landgericht startet ein Prozess um einen bizarren Eingriff. Ein 46-Jähriger soll einem 32-Jährigen eine tödliche Spritze in die Geschlechtsteile verabreicht haben.

Wuppertaler Landgericht Mann nach Penis-Injektion tot: Prozess in Wuppertal startet

Wuppertal. Ein Solinger muss sich vor Gericht für einen Eingriff mit Todesfolge verantworten: Er soll einem Mann Silikonöl in den Penis gespritzt haben.

Ein 46 Jahre alter Solinger muss sich von Freitag (9.15 Uhr) an wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Er soll einem 32 Jahre alten Mann Silikonöl in Penis und Hodensack gespritzt haben. Das Opfer wollte so seinen Penis vergrößern lassen.

Spritze mit Silikonöl endete mit einer Blutvergiftung

Dem Angeklagten wird darüber hinaus ein Verstoß gegen das Heilpraktiker-Gesetz vorgeworfen. Er habe die Injektionen ohne eine entsprechende Zulassung oder Befähigung vorgenommen, so das Gericht. Auch habe er erkennen können, dass das Öl gesundheitsschädliche oder tödliche Folgen auslösen könne.

Das Opfer sei nach langer Leidenszeit schließlich an einer Blutvergiftung und anschließendem Organversagen gestorben, weil das Silikonöl in die Blutbahn gelangt war. (dpa)

