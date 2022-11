In Wuppertal ereigneten sich am Wochenende vier Einbrüche. (Symbolbild)

Polizei Mehrere Einbrüche am Wochenende in Wuppertal

Wuppertal. Die Polizei Wuppertal beschäftigt sich mit einer Einbruchsserie: am Wochenende verzeichnete sie vier Einbrüche auf Wuppertaler Stadtgebiet.

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal sind unbekannte Täter am Freitag zwischen 17.15 Uhr und 21 Uhr eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Balkontür und entwendeten Bargeld und Schmuck.

In der Wettiner Straße kam es am Samstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter entkamen mit Sachwerten.

Täter hebelten Fenster auf

Unbekannte Täter hebelten ebenfalls am Samstag zwischen 12.20 Uhr und 20 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Barmer Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts.

Am Engelbert-Wüster-Weg verschafften sich am Samstag gegen 18.30 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie flüchteten mit Bargeld.

Unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 gibt die Polizei Wuppertal Hinweise zum Einbruchsschutz.

