Mordkommission: Brutale Attacke auf 15-Jährigen in Wuppertal

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag (2. September) in Wuppertal mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Wuppertal Das junge Opfer erlitt schwere Brustverletzung. Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine Mordkommission eingerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15-Jähriger ist in Wuppertal-Vohwinkel am vergangenen Freitag mit einem scharfen Gegenstand attackiert worden. Das teilte die Polizei mit. Die Tat passierte um 5.05 Uhr in einem Hauseingang an der Werderstraße. Eine Anwohnerin hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet.

Wer den Jugendlichen angriff, ist unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 15-Jährige nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung von einem bislang Unbekannten verletzt worden sein. Der Jugendliche erlitt eine schwere Verletzung im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen der Mordkommission "MK Werder", um die Hintergründe aufzuklären. In dem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen. Wer hat in der Nacht vom Donnerstag, 1. September, auf Freitag, 2. September, nahe der Autobahnbrücke an der Werderstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei unter 0202/284-0 entgegen.

