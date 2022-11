Fahrer verliert Kontrolle - Smart rutscht gegen einen Zaun

Wuppertal. Ein 21-jähriger Autofahrer hat in einer Kurve die Kontrolle verloren und ist gegen einen Zaun geprallt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

Überhöhte Geschwindigkeit und eine Bordsteinkante: Dies sollen die Ursachen eines Unfalls sein, welcher sich am Montag (07.11.) gegen 21:40 Uhr in Wuppertal ereignet hat. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Smart auf der Bockmühle stadtauswärts, als sein Wagen in einer Kurve mit dem Bordstein kollidierte. In der Folge brach der Wagen aus, kippte auf die Seite und rutschte gegen einen Zaun.

Laut Polizeiangaben liege die Vermutung nahe, dass der 21-Jährige wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Als der Smart gegen den Zaun rutschte, habe ein Fußgänger gerade noch rechtzeitig ausweichen können.

Der 19-jährige Beifahrer musste vor Ort von den Rettungskräften notärztlich versorgt werden. Sowohl der Fahrer als auch der Fußgänger blieben unverletzt.

Aufgrund der Sachlage hat die Polizei den Führerschein des Fahrers sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

