Polizei Wuppertal gewinnt Präventionspreis "Der Rote Ritter"

Wuppertal. Für ihren Einsatz im Bereich der Verkehrsunfallprävention hat die Wuppertaler Polizei jetzt den Präventionspreis "Der Rote Ritter" erhalten.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verkehrsunfallprävention tragen in Wuppertal zur Sicherheit auf den Straßen im Städtedreieck bei. Als Verkehrssicherheitsberater und -beraterinnen besuchen sie zum Beispiel Schulen, um bereits im frühen Alter über die Gefahren im Verkehr aufzuklären und Verständnis zu schaffen. "Um die besondere Gefahr des "Toten Winkels" für Schüler und Schülerinnen sichtbar zu machen, wurden in der Vergangenheit Lastkraftwagen der Polizei und größerer Speditionen genutzt, um anschauliche Unterrichtseinheiten an Schulen zu gestalten", erklärt die Polizei.

Weiter heißt es: "Zahlreiche Anfragen von Schulen konnten aufgrund des großen logistischen Aufwandes jedoch nicht erfüllt werden. Doch dank der Kreativität vieler Kollegen und Kolleginnen entstand eine transportable LKW-Fahrerkabine, um an mehr Schulen präsent sein zu können und den "Toten Winkel" erlebbar zu machen."

Um eine noch breitere Zielgruppe zu erreichen wurde ein Bewerbungsvideo für den bundesweiten Präventionspreis "Der Rote Ritter" eingereicht. Am 11. November war es soweit. "Der Rote Ritter" wurde von der Aktion Kinder-Unfallhilfe in der Hamburger Elbphilharmonie, an das Projekt der Wuppertaler Verkehrsunfallprävention, verliehen. Polizeirat Falko Lotz, Leiter der Direktion Verkehr: "Auf diese Preisverleihung sind wir richtig stolz und hoffen, dass dieses tolle Projekt viele Kinder über die Gefahren im Straßenverkehr aufklären wird."

