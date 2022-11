Polizei Wuppertal: Mit Kontrollen gegen Straßenkriminalität

Wuppertal. Mit Schwerpunktkontrollen in Barmen und Elberfeld ging die Polizei Wuppertal am Montag, 07.11., gegen Straßenkriminalität vor.

Bei einer lokalen Kontrollmaßnahme untersuchte die Polizei Wuppertal, gemeinsam mit dem Hauptzollamt, am Montag, 07.11. zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, fünf Objekte in Barmen und Elberfeld. Durch die Gewerbe- und Personenkontrollen nahmen die Beamten gezielt die Straßenkriminalität in Wuppertal ins Visier.

Am Ende konnte die Polizei acht Ordnungswidrigkeits- und vier Strafanzeigen stellen. Darüber hinaus wurde Shisha-Tabak beschlagnahmt. Gegen zwei Personen ergingen freiheitsentziehende Maßnahmen.

Die Beamten haben zudem auf einem Spielautomaten an der Berliner Straße unzulässige Software festgestellt. Die weitere Nutzung wurde untersagt und es erging eine Meldung an den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Wuppertal.

