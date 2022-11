Nach Polizeischüssen in Wuppertal: Ermittlungen eingestellt

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der A2 einen Autofahrer gestoppt und ihn an eine offene Tankrechnung erinnert.

Wuppertal Das Verfahren gegen Polizisten, die auf einen Mann in Wuppertal schossen, ist eingestellt. Sie sollen seine Spielzeugpistole nicht erkannt haben.

Fünf Monate nach Schüssen von Polizisten auf einen 30 Jahre alten Mann in der Innenstadt von Wuppertal-Elberfeld hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen die Beamten eingestellt. Die Polizisten seien bei Abgabe der Schüsse irrtümlich davon ausgegangen, dass der Angreifer eine echte Schusswaffe gezogen habe, teilte die Behörde am Mittwoch in Wuppertal mit.

Die Beamten hätten in der "dynamischen Situation" nicht erkennen können, dass es sich bei der gezogenen Waffe nur um eine Spielzeugpistole gehandelt habe. Sie sei auf den ersten Blick von einer echten Waffe nicht zu unterscheiden gewesen. Der 30-Jährige war im Juni mit einem Messer und der Spielzeugpistole durch die Wuppertaler Innenstadt gelaufen. Nach den Schüssen der Beamten kam der Mann verletzt in ein Krankenhaus.

