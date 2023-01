Raubüberfall Raub auf Karlsplatz in Wuppertal - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal. Am Mittwochnachmittag ist auf dem Karlsplatz ein Mann ausgeraubt worden. Die Polizei Wuppertal bittet um Hinweis aus der Bevölkerung.

Am Mittwochnachmittag (25.01.) gegen 16:35 Uhr wurde auf dem Karlsplatz in Wuppertal-Elberfeld ein 35-Jähriger ausgeraubt. Der Täter bedrohte den Mann mit einem Messer und forderte von Opfer Bargeld. Nach dem Raub flüchtete der Unbekannte über die Wilhelmstraße in Richtung Gathe.

Der Unbekannte wird auf circa 30-Jahre geschätzt und trug zum Zeitpunkt der Tat eine Wollmütze, sowie eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise. Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter 0202/284-0 an die Polizei Wuppertal gerichtet werden. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal