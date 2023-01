Spatenstich: Arbeiten für Turnhalle Hardenberg gestartet

Wuppertal. An der Hardenbergstraße haben die Tiefbauarbeiten für die neue Turnhalle begonnen. Der Neubau soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

Am Montag (23.01.) haben mit dem ersten Spatenstich offiziell die Arbeiten für die neue Turnhalle an der Hardenbergstraße in Wuppertal-Elberfeld begonnen. Das Gebäude soll noch in 2023 fertiggestellt werden.

Die neue Halle entsteht an der gleichen Stelle, wo die vorherige Turnhalle Hardenberg stand. Die im Jahr 1962 erbaute Halle wurde Ende 2022 abgerissen, da eine Sanierung als unwirtschaftlich verworfen wurde. Der Neubau wird mit 400 Quadratmetern größer als das alte Gebäude.

Rege genutzte Anlage

Genutz wird die Halle einerseits für den Schulsport der Sankt-Michael-Grundschule und des Berufskollegs Kohlstraße genutzt. Zum anderen sind vor allem der SSG Wuppertal und der TSV Union Wuppertal, dessen Platz unmittelbar angrenzt, in der Halle aktiv. Das neue Gebäude verfügt daher auch über Räumlichkeiten für Mannschaften, Schiedsrichter und Vereine.

Die Gesamtkosten liegen mit 4,5 Millionen Euro rund 500.000 Euro über der Kalkulation des Durchführungsbeschluss' des Rates. Die Kostensteigerung wird mit den Preisentwicklungen der Baubranche seit dem Beschluss begründet. (red)

