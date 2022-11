Staatsschutz prüft: Ließen Aktivisten Luft aus Autoreifen?

Eine Aktion in Wuppertal könnte politisch motiviert sein. Unbekannte haben an 31 Auto die Luft aus den Reifen gelassen.

Wuppertal/Köln. Platte Reifen an mindestens 31 Autos in Wuppertal haben den Staatsschutz auf den Plan gerufen. Auch in Köln gab es Vorfälle an rund 15 Wagen.

Mutmaßliche Umweltaktivisten sollen in Wuppertal und Köln Luft aus Autoreifen gelassen haben. Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen wegen der möglichen politischen Dimension, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In Wuppertal waren den Angaben zufolge mehr als 30 Autos betroffen - vorwiegend große SUV. An den Windschutzscheiben hinterließen die Täter eine Art Bekennerschreiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Darin gebe es einen Bezug zum von Aktivisten besetzten Ort Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler.

Platte Autoreifen in Wuppertal und Köln: Mindestens 45 Wagen betroffen

Zudem entdeckten die Einsatzkräfte im Umkreis Farbschmierereien, die einen Zusammenhang vermuten ließen. Mehrere Medien hatten über den Vorfall vom Wochenende berichtet.

Aus Köln berichteten die Beamten von mindestens 15 Fahrzeugen, die zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh platte Reifen bekamen. „An allen betroffenen Fahrzeugen stellten Polizisten Flyer einer internationalen Klimaschutzgruppe sicher“, hieß es dort. (dpa)

