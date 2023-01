Stadt baut OGS-Angebot an Wuppertaler Grundschulen aus

Wuppertal. Die Stadt Wuppertal richtet zum nächsten Schuljahr neue Gruppen für den Offenen Ganztag (OGS) an den Grundschulen ein.

Die Grundschulen in Wuppertal haben einen hohen Bedarf an weiteren Plätzen für das Angebot des Offenen Ganztags (OGS) gemeldet. Für das Schuljahr 2023/2024 werden weitere 1.708 OGS-Plätze benötigt. Um den Ausbau einer Gruppe zu ermöglichen, muss die Größe von 25 Kindern bei Regelschulen und 14 Kindern bei Förderschulen erreicht sein.

Versorgungsquote nicht einmal bei der Hälfte

„An vielen Grundschulen ist die Nachfrage nach Ganztagsplätzen so hoch, dass zusätzliche Gruppen eingerichtet werden könnten, wenn dies räumlich möglich wäre. Hier kommen wir leider in vielen Schulen räumlich an unsere Grenzen, aber auch, was die Bauaufträge und die Finanzierung angeht", räumt Schuldezernent Dr. Stefan Kühn ein.

Zum nächsten Schuljahr kann die Stadt 5.550 OGS-Plätze an Grundschulen und 108 OGS-Plätze an den Förderschulen anbieten. Die Versorgungsquote steht damit bei 40,7 Prozent.

Zum Schuljahr 2023/2024 bietet die Stadt 263 zusätzliche Plätze in sechs vollen und neun halben OGS-Gruppen an. Diese verteilen sich auf folgende Schulen:

OGS Berg-Mark-Straße (1/2 Gruppe)

OGS Dieckerhoffstraße (1/2 Gruppe)

OGS Distelbeck (1 Gruppe)

OGS Engelbert-Wüster-Weg (1/2 Gruppe)

OGS Ferdinand-Lassalle-Straße (1/2 Gruppe)

OGS Friedhofstraße (1 Gruppe)

OGS Haarhausen (1/2 Gruppe)

OGS Hombüchel (1/2 Gruppe)

OGS Meyerstraße (1/2 Gruppe)

OGS am Nocken (1 Gruppe)

OGS Sophienschule (1 Gruppe)

OGS Reichsgrafenstraße 36 (1 Gruppe)

OGS Peterstraße (1 Gruppe)

OGS Angelo-Roncalli-Schule (1/2 Gruppe)

OGS Schützenstraße (1/2 Gruppe)

