Stadtverwaltung Wuppertal nach IT-Problem wieder erreichbar

Wuppertal. Nachdem bereits in der Nacht auf Freitag IT-Probleme aufgetreten waren, ist die Wuppertaler Stadtverwaltung mittlerweile wieder erreichbar.

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag (17.02.) wurde die Stadtverwaltung in Wuppertal wegen schwerer technischer Probleme in der IT lahm gelegt. Über das Wochenende hinweg versuchten die Techniker, die Erreichbarkeit der Services wieder schrittweise herzustellen.

Am Montagmorgen (20.02.) vermeldete die Stadtverwaltung, wieder arbeitsfähig zu sein. In einigen Bereichen seien noch kleinere technische Einschränkungen festzustellen. Im Laufe des Tages sollen diese Mängel noch abgestellt werden.

Unabhängig von den technischen Ausfällen sind einige Dienste aufgrund des Rosenmontags nur eingeschränkt verfügbar. Weitere Infos auf der Website der Stadt Wuppertal. (red)

