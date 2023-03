Die 21-jährige Hannah aus Remscheid ist wieder zurück

Die Polizei sucht Hannah G. via Öffentlichkeitsfahndung.

Wuppertal/Remscheid. Seit Mittwoch wird Hannah aus Remscheid vermisst. Die Polizei bittet aus Dringlichkeit um die Mithilfe der Bevölkerung. Sehen Sie hier ihr Bild.

Am Mittwoch, 8. März, verließ die 21-jährige Hannah G. gegen 20 Uhr ihr Zimmer in einer klinischen Einrichtung in Remscheid-Lüttringhausen. Von ihrem Spaziergang ist sie seitdem nicht zurückgekehrt.

Leider kann bei der 21-Jährigen eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei die junge Frau nun per Bild (s.u.) sucht und die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Hannah G. ist circa 165 cm groß, hat eine kräftige Figur, dunkelblonde wellige Haare und war zuletzt mit einem schwarzen Mantel, roten Sportschuhen, weißen Socken und einer grauen Leggins bekleidet.

Wer Hannah gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, sollte mit dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0202/284-0 Kontakt aufnehmen. In dringenden Notfällen ist dies auch über die Notrufnummer 110 möglich. (red)

