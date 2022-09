Unfall in Wuppertal: Fahrradfahrer von Auto erfasst

Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal ist ein 43-Jähriger verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den Radfahrer auf einer Kreuzung erfasst.

Ein 43-jähriger Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war eine 39-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem BMW auf der Oststraße in Richtung der Straße Unter St. Clemens unterwegs. Von dort wollte sie nach links in die Kasinostraße abzubiegen. Dabei stieß sie nach bisherigen Erkenntnissen auf der Kreuzung mit dem Radfahrer zusammen.

Der 43-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

