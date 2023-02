Unfall in Wuppertal: Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht

Wuppertal. Auf der Kreuzung Erbschlöer Straße zur Lüttringhauser Straße touchierte am Dienstag um 7 Uhr ein Lkw einen BMW und fuhr dann unerkannt weg.

Während des Abbiegens touchierte ein Lkw einen BMW auf der Kreuzung Erbschlöer Straße zur Lüttringhauser Straße und beschädigte diesen stark. Der LKW-Fahrer entfernte sich danach unerkannt vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen stand der 30-jährige Fahrer mit seinem Auto auf der Erbschlöer Straße vor einer roten Ampel, als ein Lkw an ihm vorbeifuhr und in die Lüttringhauser Straße abbog. Dabei beschädigte er den BMW Z3. Am Heck des Lasters könnte ein Gabelstapler montiert gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0202 / 284-0 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal