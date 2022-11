Weihnachtsmärkte in Wuppertal: Alle Termine und Infos

Ab dem 17.11 öffnen die Weihnachtsmärkte in Wuppertal-Elberfeld und Barmen. Zusätzlich finden an allen Adventswochenenden kleine Märkte an besonderen Orten statt. (Symbolbild)

Wuppertal. Neben den Weihnachtsmärkten in Elberfeld und Barmen finden viele kleine Märkte in Wuppertal und Umgebung statt. Wann und wo, lesen Sie hier.

Oft steht Barmen hinter dem größeren Stadtteil Elberfeld zurück, aber in Sachen Weihnachtsmarkt hat der kleinere Stadtteil dieses Jahr die Nase vorne: Eine große Baustelle in der Elberfelder Innenstadt ist der Grund dafür, dass es dort keinen zusammenhängenden Markt geben kann, während in Barmen die Weihnachtsmarktbuden traditionell auf dem Rathausplatz aufgebaut sein werden.

Neben den beiden Weihnachtsmärkten in Elberfeld und Barmen wird es wie jedes Jahr wieder mehrere kleine Märkte in verschiedenen Stadtteilen oder in der Umgebung an den Adventswochenenden geben.

Hier lesen Sie, wann Sie wo Glühwein trinken und gebrannte Mandeln essen können:

Elberfelder Weihnachtsmarkt

Wann: ab dem 17.11, täglich von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr

Wo: Auf dem Bahnhofsvorplatz am Döppersberg sowie auf dem von-der-Heydt-Platz (bei Müller und C&A) und entlang der Herzogstraße (Richtung Kasinokreisel)

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf dem Laurentiusplatz findet dieses Jahr nicht statt!

Barmer Weihnachtsmarkt

Wann: ab 17.11., täglich von 11 bis 20 Uhr

Wo: Rathausvorplatz (Johannes-Rau-Platz)

Die beiden Märkte sind am 20.11. (Totensonntag) geschlossen!

Schloss Lüntenbeck

Wann: zweites und drittes Adventswochenende (3./4. und 10./11.12) von 11 bis 19 Uhr

Wo: Schloss Lüntenbeck, 42327 Wuppertal

Eintritt und Infos: 7 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei, Eintrittskarten können auch online gekauft werden, Hunde erlaubt

https://www.schloss-luentenbeck.de/weihnachtsmarkt

Schloss Grünewald

Wann: jedes Adventswochenende, freitags 14 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr

Wo: Schloss Grünewald 1, 42653 Solingen

Eintritt und Infos: 8 Euro, Kinder bis 16 Jahren frei, Hunde sind angeleint erlaubt

http://schloss-gruenewald.de/kulturevents/weihnachtsmarkt

Weihnachtsdorf am Toelleturm

Wann: viertes Adventswochenende, samstags 14 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr

Wo: Rund um den Toelleturm, Hohenzollernstraße 33, 42287 Wuppertal

Vohwinkler Weihnachtsmarkt

Wann: erstes Adventswochenende (25.11 bis 27.11), freitags 17 bis 21 Uhr, samstags 11 bis 21 Uhr, sonntags 12 bis 18 Uhr

Wo: Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis, Edith-Stein-Straße 15, 42329 Wuppertal

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal