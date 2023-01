Wuppertal: 630.000 kWh Energieeinsparung seit September

Wuppertal. Die Stadt Wuppertal hat eine erste Zwischenbilanz ihres Energiesparprogrammes gezogen. Bisher sollen 630.000 kWh eingespart worden sein.

Alle Werte sind noch nicht zusammengetragen, aber bisher soll die Stadt Wuppertal nach eigenen Angaben bereits 630.000 Kilowattstunden (kWh) an Energie gegenüber dem Vorjahresverbrauch zwischen September und Dezember eingespart haben. Dies entspräche einer Einsparung von 65 Prozent, heißt es weiter.

Alleine im Rathaus soll durch Einsparmaßnahmen im Dezember, wie der Absenkung der Heiztemperatur und das Freiziehen einzelner Etagen im Heubruchflügel 215.000 kWh weniger an Energie verbraucht worden sein.

Entscheidung über erneute Weihnachtspause noch nicht getroffen

Durch die Weihnachtspause sollen in öffentlichen Gebäuden insgesamt über 200.000 kWh eingespart worden sein und bisher seien noch nicht alle Daten zusammengetragen. Ob es in diesem Jahr erneut zu einer Weihnachtspause kommen wird, ist noch nicht klar. Die Entscheidung darüber soll aber nach Möglichkeit spätestens im Februar fallen, heißt es von der Stadt.

Durch die Pause sei auch einiges liegen geblieben, so sagt Oberbürgermeister Uwe Schneidewind in einer Presseerklärung: „Auf der anderen Seite der Bilanz stehen allerdings die ausgesetzten Dienstleistungen und ihre Folgen sowohl für die Arbeitsabläufe in der Verwaltung als auch für unser Dienstleister-Image nach außen."

Die Energiesparverodnungen durch den Bund sind bis April verlängert worden. Begründung sei, dass trotz gut gefüllter Gasspeicher weiterhin eine Notsituation nicht vollständig ausgeschlossen werden könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal