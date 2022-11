In Wuppertal kam es am Freitag zu einem Unfall. (Symbolbild)

Blaulicht Wagen auf der Seite: Wuppertalerin prallt in zwei Autos

Wuppertal. In Wuppertal kippte ein Auto nach einem Unfall auf die Seite. Eine 19-Jährige verlor zuvor offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle.

In Wuppertal hat ein medizinischer Notfall für einen Autounfall gesorgt. Die Fahrerin hatte die Kontrolle verloren und krachte in zwei Autos.

Wie die Polizei berichtete, kam es kam es am Freitag um 10.55 Uhr auf der Straße Am Eichholz in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-jährige Frau fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem Fiat 500 auf der Straße, als sie aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Sie stieß zunächst mit einem anderen Wagen und einige Meter später mit einem weiteren geparkten Auto zusammen. Nach dem zweiten Zusammenprall kippte der Fiat auf die rechte Fahrzeugseite. Die 19-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (red)

