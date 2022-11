Wuppertal darf sich weiterhin „Fairtrade-Stadt“ nennen

Wuppertal. Für die nächsten zwei Jahre darf sich Wuppertal weiter zu den Fairtrade-Towns zählen. Die Stadt erfüllt bereits seit zwölf Jahren alle Kriterien.

Wuppertal ist auch in den kommenden zwei Jahren Fair-Trade-Stadt. Knapp 800 Städte in Deutschland gehören der Kampagne "Fairtrade-Towns" an. Das ist beachtlich, bedenkt man, dass es weltweit 2.000 Städte in 36 Ländern gibt, die dieses Label tragen dürfen. Die Kampagne wurde 2001 ins Leben gerufen und hat sich zur Aufgabe gemacht, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern und viele Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft zu diesem Zweck zu vernetzen.

Enge Zusammenarbeit in Wuppertal

Für Geschäftsbereichsleiter Frank Meyer bestätigt die Auszeichnung die nachhaltige Verankerung des Fairtrade-Gedanken im Handel der Stadt Wuppertal: "Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Wuppertal weiterhin dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört.“.

2010 verlieh der gemeinnützige Vereine Fairtrade-Deutschland e.V. der Stadt erstmalig den Titel eines "Fairtrade-Town", welchen die Titelträger dann jeweils für zwei Jahre tragen. Seitdem baute die Kommune ihr Engagement stetig mit vielen Aktionen weiter aus.

Um den Titel tragen zu dürfen, müssen fünf Kriterien erfüllt sein, welche unter anderem einen Ratsbeschluss und die Bildung einer Steuergruppe umfassen. Weitere Informationen unter: www.fairtrade-towns.de. (red)

