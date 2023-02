Wuppertal: Friedensglocke von Michael Patrick Kelly zu sehen

Wuppertal. Die so genannte "Peace Bell" ist vom 27. Februar bis zum 31. März 2023 in der Laurentius-Basilika in Wuppertal-Elberfeld zu besichtigen.

Die aus Kriegsschrott gegossene Friedensglocke des Kelly-Familiy- und Solo-Sängers und Künstlers Michael Patrick Kelly ist ab 27. Februar in Wuppertal zu sehen. Bis zum 31. März macht die „#PeaceBell“ Station in der St. Laurentius-Basilika am Laurentiusplatz in Wuppertal-Elberfeld, wie die Katholische Citykirche Wuppertal am Mittwoch ankündigte. Begleitend werde eine Ausstellung mit Fotografien, gemalten Bildern und weiteren Werken von Michael Patrick Kelly gezeigt.

Außerdem werde Wuppertal in Zukunft dauerhaft eine #PeaceBell erhalten, hieß es. Neben dem Original der Friedensglocke dürften insgesamt fünf weitere #PeaceBells gegossen werden, von denen vier bereits in Wien, Kassel, Koblenz und Mainz existierten. Die fünfte sei nun Wuppertal angeboten worden. Derzeit würden verschiedene Standorte geprüft, bevor die Glocke in Gescher gegossen werden soll.

Die von der Katholischen Citykirche Wuppertal und dem artstar Verlag organisierte Ausstellung präsentiert nicht nur die #PeaceBell, sondern auch den Schaffensprozess der Friedensglocke mit eindrücklichen Fotografien sowie gemalten Bildern von Michael Patrick Kelly und weiteren Exponaten. Die Ausstellung ist ist an den Werktagen von 11.00-18.30 Uhr in St. Laurentius zu sehen.





Die Ausstellung wird mit einem Veranstaltungsprogramm begleitet:

Montag, 27.2.2023, 15 Uhr, Vernissage (mit Olaf Reitz – muss noch bestätigt werden)

Donnerstag, 9.3.2023, 19 Uhr, WoW – Konzert der Women of Wuppertal

Donnerstag, 16.3.2023, 19 Uhr, Klangwirbel – Konzert des inklusiven Ensembles der Berg. Musikschule

Donnerstag, 23.3.2023, 19 Uhr, Uwe Sandfort & Andre Enthöfer – Klanglandschaften

Donnerstag, 30.3.2023, 19 Uhr, Kleine ermittelt: Der Fall Judas (mit Dr. Werner Kleine und Andre Enthöfer)

Freitag, 31.3.2023, 15 Uhr, Finissage (mit Salome Amend/Percussion)

