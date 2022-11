Wuppertaler Oberbürgermeister leistet Dienst am Besen

Oberbürgermeister Uwe Schneidewind trat zum Dienst am Besen an. Am Barmer Außenstandort des ESW im Büro des Arbeitsgruppenleiters Michael Franck, wurde der Oberbürgermeister mit oranger Arbeitskleidung und Reinigungsgerät ausgerüstet.

Wuppertal. Raus aus dem Rathaus - ran an den Besen, hieß es jetzt für Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Er unterstützte die ESW am Barmer Außenstandort.

Es war ein ganz normaler Wochentag in Wuppertal-Barmen. Der Müll der letzten Nacht türmte sich wieder an den Papierkörben, da die Behälter bereits überfüllt waren. Doch etwas war anders: Auf Einladung von Oliver Heimen, passionierter Straßenreiniger, machte sich Oberbürgermeister Uwe Schneidewind zusammen mit der Reinigungsgruppe an die Arbeit.

„Morgens auf dem Weg in mein Büro laufe ich oft Herrn Heimen in die Arme und es entwickeln sich gute Gespräche. Er schilderte mir sehr plastisch, wie es am frühen Morgen in der Barmer Innenstadt nach einer normalen Nacht aussieht und das wollte ich mir direkt selbst anschauen“, so das Oberhaupt der Stadt Wuppertal.

Hausmüll in der Fußgängerzone

In der Fußgängerzone wird auch Hausmüll entsorgt. Foto: ESW

Reiniger Oliver Heimen: „Bei einer normaleren Grundreinigung können wir es in zentralen Lagen schon gar nicht mehr belassen, hier ist zu viel zu erledigen. Man sieht auch ganz klar, dass das Fremdmüll ist. Das nimmt überhand.“

Nach ein paar Stunden ging der Reinigungstrupp mit Uwe

Schneidewind zügig weiter Richtung Oberbarmen. Mit dem Besen muss die Straße gründlich von Kehricht gereinigt werden. Leere Flaschen, Einwegbecher, Zigarettenkippen, Papier und ohne Ende Konfetti wurden in der Nacht achtlos auf die Straße geworfen.

„Es ist immer öfter besonders beschwerlich, denn einige Anwohnerinnen und Anwohner entsorgen ihren Hausmüll in der Fußgängerzone. Das heißt, dass wir hier morgens die Reinigung starten, aber gar nicht zu unserer eigentlichen Arbeit kommen, da die Menschen einfach Gemüsereste, Katzenkot und Streugut sowie andere Dinge, die man aus dem Hausmüll kennt, wegschmeißen. Damit nicht genug. Auch Gewerbekunden entleeren Ihren Müll auf der Straße, weil sie teilweise keine gelben Tonnen bestellen“, erzählt Arbeitsgruppenleiter Michael Franck offen.

Der Oberbürgermeister resümiert: "Es kann nicht sein, dass Menschen ihren Hausmüll an den öffentlichen Papierkörben achtlos abstellen. Dafür muss jeder selbst Sorge tragen und nicht die Straßenreinigerinnen und Straßenreiniger. Ich bedanke mich für diesen abwechslungsreichen sowie erhellenden Tag beim Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal, der eine spezielle Arbeit verrichtet."

