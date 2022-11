Wuppertaler Zoo: Junger Elefant musste eingeschläfert werden

Wuppertal. Der Wuppertaler Zoo trauert im den jungen Elefantenbullen Tsavo. Das Tier war plötzlich erkrankt und musste am Sonntag eingeschläfert werden.

Im Wuppertaler Zoo musste der junge Elefantenbulle Tsavo eingeschläfert werden. Das hat er Zoo am Montag mitgeteilt. Der kleine Elefant war erst zwei Jahre und acht Monate alt. Seine Mutter ist die Elefantenkuh Sveni, die Tsavo auch im Wuppertaler Zoo im März 2020 auf die Welt gebracht hatte. Seinem Alter entsprechend noch trank der junge Elefant noch bei ihr.

Seit Freitag wirkte der Elefantenbulle krank: Er fraß nicht mehr richtig, war kraftlos und zeigte deutliche Anzeichen von Schmerzen. "Tsavo nahm immer wieder Körperhaltungen ein, die auf eine Entlastung des Bauchbereiches und einen schmerzhaften Prozess hindeuteten", sagt der Zoo.

Elefant Tsavo konnte nicht mehr aufstehen

Was genau der Grund war hatte, ist noch unklar. Das Ergebnis einer Blutabnahme deutete auf einen bakteriellen Infekt hin. Da das kleine Elefantenbaby Mali, das vor einer Woche im Zoo geboren wurde, wenige Tage zuvor Durchfall hatte, wurde Tsavo mit Schmerzmitteln und krampflösenden Medikamenten behandelt. Doch das half nur kurzzeitig.

Tsavos Zustand verschlechterte sich dann stark. Er konnte am Ende nicht mehr selber aufstehen oder den Kopf heben. Außerdem litt er unter Streckkämpfen in den Gliedmaßen. Daher entschied der Zoo am Sonntag, dass das Tier eingeschläfert werden musste.

Der Tierkörper wurde am Montag in der Pathologie der Justus-Liebig-Universität Gießen gebracht. Dort soll herausgefunden werden, woran Tsavo erkrankte.

