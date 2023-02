WuXi Biologics expandiert nach Wülfrath-Aprath bei Wuppertal

Wülfrath. Das Pharma-Unternehmen WuXi Biologics Germany hat ein Laborgebäude in Wülfrath-Aprath eröffnet. Die „Quality-Control“ soll ab sofort starten.

Am Dienstag (31.01.) hat der der Biotechnologie-Serviceanbieter WuXi Biologics Germany ein Laborgebäude in Wülfrath-Aprath eröffnet.

2021 hat das Unternehmen in eine Produktionsanlage der Bayer AG investiert und sich mit einem langjährigen Vertrag auf dem Elberfelder Werksgelände eingemietet. Die Immobilie in Aprath hat das Unternehmen von der Bayer AG langfristig übernommen. Der Standort Wuppertal gewinnt durch die Erweiterung zunehmend an Bedeutung für das Unternehmen.

„Die Vereinbarung mit Bayer ist ein weiterer langfristig angelegter Baustein in unserer Wachstumsstrategie für WuXi Biologics in Deutschland und Europa und stärkt die Kooperation der beiden Unternehmen“, so Dr. Benjamin Minow, Geschäftsführer von WuXi Biologics Germany.

Zur Eröffnung des neuen Laborstandortes begrüßte Minow sowohl Oberbürgermeister Professor Uwe Schneidewind als auch Bayer-Standortleiter Maik Eckelmann.

Produkte werden auf Identität, Reinheit, Gehalt, biologische Wirksamkeit sowie Sicherheit geprüft

Der Betrieb im „Quality-Control“-Labor soll sofort starten. WuXi Biologics wird in dem Komplex mit ca. 20-30 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte Spektrum der Qualitätskontrolle zur analytischen Prüfung innerhalb von WuXi Biologics Germany anbieten. Von der Eingangsprüfung von Ausgangsstoffen der beiden Standorte in Leverkusen und Wuppertal, der Prozessbegleitenden Prüfung bis hin zur Freigabe- und Stabilitätsprüfung der hergestellten Produkte. Gemäß gesetzliche Vorgaber werden die Produkte auf Identität, Reinheit, Gehalt, biologische Wirksamkeit sowie Sicherheit geprüft. Eine weitere wichtige Aktivität wird die Importprüfung von Produkten sein, die in China produziert wurden und in Europa zur Anwedung kommen sollen.

„Mit dem QC Labor können wir nun unser Serviceportfolio deutlich erweitern und in Zukunft unseren Kunden auch umfangreiche Freigabe- und Importanalytik anbieten“, so Minow. Insgesamt ist der Laborkomplex über 1.200 Quadratmeter groß. Hinzu kommen rund 300 Quadratmeter Bürofläche.

Weiterer Baustein bei der Bildung eines Gesundheitsclusters Wuppertal

WuXi ist mit über 10.000 Mitarbeitern aus 27 Staaten weltweit eines der größten Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Biopharmazeutika. Anfang 2020 hatte der chinesische Konzern eine Produktionsanlage von Bayer in Leverkusen gekauft. Ein Jahr später eröffnete mit dem Werk in Wuppertal die zweite Niederlassung in Deutschland. Nach umfangreichen Umbauarbeiten soll in diesem Jahr die Produktion im Elberfelder Werk starten. Insgesamt plant das Unternehmen über 350 Arbeitsplätze in Wuppertal zu schaffen. Oberbürgermeister Uwe Schneidewind begrüßt die Entwicklung: „Die Erweiterung des Standortes von WuXi auf dem Forschungsgelände in Aprath ist ein klares Bekenntnis zum Pharmastandort Wuppertal und ein weiterer Baustein bei der Bildung eines Gesundheitsclusters Wuppertal.“ (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal