Zwei Verkehrsunfälle mit Schwerletzten in Wuppertal

Zwei schwerletzte Menschen gabs am Montag nach Verkehrsunfällen in Wuppertal.

Wuppertal. Am Montag mussten zwei schwerletzte Menschen nach Verkehrsunfällen ins Krankenhaus, darunter auch ein 12-jähriger Junge.

Am Montag (01.02) kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Wuppertal bei denen sich zwei Menschen schwerverletzten. Gegen 13:45 Uhr fuhr laut Polizei ein 32-Jähriger mit seinem BMW auf der Linderhauser Straße, dabei verlor der Mann aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallte gegen die Unterführungsmauer der A1.

Die Feuerwehr habe den Mann aus dem völlig zerstörten Auto befreien müssen und der Rettungsdienst habe den 32-Jährigen anschließend ins Krnakenhaus gebracht. Die Linderhauser Straße musste gesperrt werden und es entstand ein Sachschaden von SChätzungsweise 60.000 Euro.

12-Jähriger musste schwerverletzt ins Krankenhaus

Eine 24-jährige Frau fuhr am Nontagabend gegen 19:20 Uhr auf der Hochstraße in Wuppertal mit ihrem Auto in Richtung Karlsplatz als plötzlich ein 12-jähriger Junge seitlich in ihr Auto lief.

Der Junge verletzte sich schwer und musste laut Polizei ins Krnakenhaus gebracht werden. (red)

