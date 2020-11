Stephan Orlac ist tot: Vom Schauspielhaus Bochum zum TV-Star

Trauer um Stephan Orlac, der Anfang November 89-jährig gestorben ist. Der Schauspieler, der in München lebte und dort auch beerdigt wurde, gehörte lange dem Ensemble des Schauspielhauses Bochum an.

Orlac war vielen Zuschauern in den letzten Jahrzehnten vor allem durch seine TV-Auftritte bekannt. Der Künstler zählte zu den fleißigsten Fernseh-Darstellern, so prägte er die Familienserie „Die Wicherts von nebenan“, die von 1986 bis 1991 im ZDF-Vorabendprogramm für gute Quoten sorgt. Zum letzten Mal stand Orlac, der sich zuletzt ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, 1998 für den Rosemunde-Pilcher-Film „Rückkehr ins Paradies“ vor der Kamera.

Mit Marie-Luise Marjan in Bochum auf der Bühne

Begonnen hatte der 1931 in Düsseldorf geborene Schauspieler aber als Bühnenkünstler. Orlac gehörte dem Ensemble des Schauspielhauses Bochum von 1958 bis 1971 an. Als Anfänger konnte er sich in der Intendanz Hans Schalla nach oben arbeiten und zu einer Stütze des Ensembles werden. In Erinnerung geblieben ist sein „Puck“ in der „Sommernachtstraum“-Inszenierung aus der Festwoche 1969; in dem Shakespeare-Lustspiel stand er neben Marie-Luise Marjan als Helena und Tana Schanzara als Hippolyta auf der Bühne.

Schauspieler war auch als Regisseur tätig

Orlac war auch als Regisseur tätig, allein in seiner Bochumer Zeit zeichnete er für 30 Aufführungen verantwortlich, darunter die Molière-Stücke „Tartuffe“ und „Der eingebildete Kranke“.

