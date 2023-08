Tempo 300 auf Landstraße: Raser prahlte wohl mit Bildern

Höxter. Die Polizei im Kreis Höxter hat einen junger Motorradfahrer gefasst, der mehrfach auf Landstraßen raste. Er hatte alles selbst gefilmt.

Bis zu fast 300 Stundenkilometer schnell ist ein Motorradfahrer mehrfach über Landstraßen im Kreis Höxter gerast. Jetzt hat die Polizei den 21-Jährigen gefasst - weil er seine verbotenen Rennfahrten selbst gefilmt hatte, vermutlich um damit zu prahlen.

„Ein derartiges Fahrverhalten bringt nicht nur den Fahrer selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer in Todesgefahr“, mahnt die Polizei im Kreis Höxter am Freitag. Mehrere Wochen lang hatte die Polizei in der Sache ermittelt, sagte am Freitag ein Sprecher auf Nachfrage. Mehrere Durchsuchungen waren nötig, um den 21-Jährigen aus Sicht der Polizei zu überführen. Dabei sei auch weiteres Beweismaterial sichergestellt worden, unter anderem Videoaufzeichnungen von Raser-Fahrten.

Polizei fasst Motorrad-Raser: Maschine nicht für den Straßenverkehr zugelassen

Wie oft der 21-Jährige mit seiner Rennmaschine vom Typ Yamaha R1 wie ein Blitz auf Rädern über die Landstraßen bei Höxter schoss, muss noch im Detail ermittelt werden, erklärte der Sprecher auf Nachfrage. „Autobahnen gibt es bei uns im weiten Umkreis keine“, sagte der Sprecher. Das bedeutet: Der 21-Jährige fuhr also bis zu dreimal schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen. Laut dem Videomaterial, das der Polizei vorliegt, seien bis zu 299 Km/h dokumentiert.

„Die Ermittlungen und Spurenauswertung werden sicher noch ein bis zwei Wochen dauern“, sagte der Sprecher. Das Rasen ist nicht das einzige Vergehen, dass die Polizei dem 21-Jährigen zur Last legt: „Die Maschine war nicht für den Straßenverkehr zugelassen“, teilte Uwe Bartolles mit, Leiter des Verkehrskommissariats der Kreispolizei Höxter. Auch hatte der Fahrer keinen Führerschein für ein Motorrad in dieser PS-Klasse. >> Auch interessant: Motorradfahrer im Sauerland: Hier sind die Raser-Hotspots

Seine Yamaha wird der Raser nicht mehr wiedersehen, glaubt die Polizei

Er habe „unverantwortlich“ gehandelt und werde sein Motorrad sicher nicht mehr wiedersehen, heißt es bei der Polizei. Die Maschine wurde sichergestellt. Seinen Führerschein werde der 21-Jährige zudem „sicher länger nicht wiederbekommen“, teilt die Polizei mit. Wobei offen sei, inwieweit in der Folge des Verfahrens die „charakterliche Eignung“ des 21-Jährigen zum Führen eines Kraftfahrzeugs generell geprüft werden wird, sagte der Polizeisprecher. Das hänge von der juristischen Bewertung durch Staatsanwaltschaft und Gericht ab.

„Wir sind erleichtert, mit diesem großen Ermittlungserfolg zum Schutz der heimischen Bevölkerung berichten zu können“, teilte die Polizei in Höxter am Freitag mit. Mehrere Strafverfahren seien gegen den 21-Jährigen eröffnet worden, auch wegen „verbotenem Kfz-Einzelrennen.“

(dae)

