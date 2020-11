Für die Reise in Gedanken: Buchtipps für Jugendliche

Essen So reist man Corona-konform: In der stillen Jahreszeit kann man sich hinwegträumen. Literatur-Tipps für Jugendliche aus unserer Redaktion.

In diesem Jahr steht die Welt „dank“ Corona Kopf. Vieles, was in normalen Zeiten richtig und völlig natürlich war, das ist jetzt falsch oder gar gefährlich. Dabei bleiben Bedürfnisse auf der Strecke – so auch für viele Menschen das Reisen. Zwar nur ein dürftiger Ersatz – aber ein Ersatz – ist die Reise in der Fantasie, für die wir hier ein paar Lesetipps für kalte Winterabende für Sie herausgesucht haben. Wir haben für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene eine kleine Liste unserer Lieblinge zusammengestellt, in denen das Abenteuer des Reisens eine Rolle spielt. Wir hoffen, dass Sie ähnlich viel Vergnügen damit haben, wie wir selbst. Gute Reise!

Mark Twain : Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn

Noch ein Kinder- oder schon ein Jugendbuch? Wohl eher ein Spaß für Leser (fast) jeden Alters! Die beiden Klassiker „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von 1876 und „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von 1884 gibt es aktuell in einem Sammelband vom Diogenes Verlag. Die große Reise auf dem Mississippi treten Huck Finn und der entflohene Sklave Jim im zweiten Band an und erleben auf ihrem Weg zu einem menschenwürdigerem Leben viele Abenteuer. Erzählt wird aus der Perspektive des jugendlichen Huck Finn. Ein Hochgenuss!

Diogenes Verlag, ab zehn Jahre, 816 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-257-00890-6

Weitere Themen Mal was anderes? Weihnachtsbaumschmuck selbst gemacht

Rainer M. Schröder : Die wundersame Weltreise des Jonathan Blum

„Hinter dem Horizont die Freiheit! Mit dem berühmten Auswandererschiff Liberty nach Amerika!“ Dieses Plakat im Rostocker Hafen braucht der jüdische Junge Jonathan Blum nicht zweimal zu lesen. Er schifft sich in Amerika ein, doch die Reise ist längst nicht zu Ende. Die harte Arbeit beim Kohlenhändler, die Wanderschaft mit dem Berufsspieler Quinn stehen nur am Anfang eines unglaublichen Abenteuers, das Jonathan unfreiwillig um die ganze Welt führt: z.B. mit den legendären Siedlertrecks durch Amerika, in ein Goldsuchercamp, auf unfreiwilligen Seefahrten bis zu einer abgelegenen Insel in die Südsee.

Arena Verlag, ab zwölf Jahre, 432 Seiten, 9 Euro, ISBN 978-3-401-51019-4

Roddy Doyle: Wildnis

Ein großes Abenteuer – das bedeutet für die Brüder Tom und Johnny die Reise nach Finnland, die sie mit ihrer Mutter unternehmen. Eine Husky-Tour führt sie in die finnische Wildnis. Da passiert das Undenkbare: Ihre Mutter geht im Schnee verloren und viel zu schnell geben die Schlittenführer die Suche auf. Nicht aber Tom und Johnny: Heimlich spannen sie die Huskys vor die Schlitten und begeben sich allein auf die Suche. Ein großartiger Abenteuerroman des irischen Erfolgsautors Roddy Doyle (u.a. Die Commitments, The Van).

cbj, ab zwölf Jahre, 208 Seiten, 7,99 Euro, ISBN 978-3-570-40099-9

Dirk Reinhardt: Train Kids

Eine Reise ganz anderer Art haben die mexikanischen Jugendlichen Miguel, Fernando, Emilio, Jaz und Ángel vor. Vor ihnen liegen mehr als zweieinhalbtausend Kilometer durch ganz Mexiko, die sie als blinde Passagiere auf Güterzügen zurücklegen, um es bis in die USA zu schaffen. Doch nicht nur Hunger und Durst, Hitze und Kälte sind ihre Gegner. Auf den Zügen herrschen eigene Gesetze und unterwegs lauern zahlreiche Gefahren: Unfälle, Banditen, korrupte Polizisten, Drogenhändler und Menschenschmuggler. Werden sie ihr Ziel im Norden erreichen?

Gerstenberg Verlag, ab 13 Jahre, 320 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3-836-95800-4

Eine Reise ganz anderer Art haben die mexikanischen Jugendlichen Miguel, Fernando, Emilio, Jaz und Ángel vor. Auf den Zügen herrschen eigene Gesetze und unterwegs lauern zahlreiche Gefahren: Unfälle, Banditen, korrupte Polizisten, Drogenhändler und Menschenschmuggler. Werden sie ihr Ziel im Norden erreichen?

Neil Gaiman: Der Ozean am Ende der Straße

Es ist eigentlich nur ein Ententeich, ein Stück weit unterhalb des Bauernhofs. Doch in Wirklichkeit ist es ein Ozean und ein Tor für eine Reise in eine andere Welt. Der jugendliche, namenlose Erzähler erlebt ein spannendes Abenteuer mit seiner Freundin Lettie, die eigentlich gar kein kleines Mädchen mehr ist. Bestseller-Autor Neil Gaiman (American Gods) nimmt seine Leser mit auf einen märchenhaften und poetischen Fantasy-Trip.

Bastei Lübbe, ab 16 Jahre, 316 Seiten, 11 Euro, ISBN: 978-3-404-17385-3