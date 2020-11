Von Aufklärern und Schwarzpanschern: Die Glühwein-Geschichte

Die Geschichte des abgefüllten Glühweins in Deutschland beginnt mit einem Bußgeldbescheid. Doch die Historie des Würzweins ist viel länger.

Er ist der wohl berühmteste Bußgeldbescheid, wenn es um Wein in Deutschland geht: Als sich 1956 der Augsburger Rudolf Kunzmann auf dem heimischen Christkindlmarkt angesichts seiner Verwarnung wegen Verstoßes gegen das Weinrecht ganz sicher mächtig geärgert hat, konnte er noch nicht wissen, dass er ein historisches Dokument in Händen hielt. Denn heute gilt der Schrieb, in dem der Zusatz von Zucker moniert wurde, als Beleg für den ersten in Flaschen abgefüllten Glühwein in Deutschland. Und das, in der Regel mit Zimt, Gewürznelken, Zitronenschalen, Orangenscheiben und Sternanis versetzte und bei bis zu 80 Grad erhitzte Getränk, gehört für viele Menschen so unverrückbar zum Weihnachtsfest wie Lebkuchen und Lichterketten.

Denn nicht lange hat es gedauert, dass dies „Reinheitsgebot“ fiel und aus dem „Schwarzpanscher“ ein Pionier und visionärer Geschäftsmann wurde. Die damalige Augusta-Kellerei mit einem Mitarbeiter ist heute eine Unternehmensgruppe im bayerischen Dasing, in der rund 70 Menschen eine Beschäftigung finden. Das ganz große Geschäft mit dem Glühwein machte jedoch die Nürnberger Gerstacker-Gruppe, die mehr als 90 Prozent des deutschen Marktes bedient.

Gewürzter Wein bereits bei den Griechen

Die Industrialisierung des Würzweines ist nur der letzte Punkt einer Entwicklung, die lange vor den Kunzmanns und Gerstackers begonnen hatte. Bereits die Griechen der Antike hatten ihren Wein gewürzt, allerdings eher aus Gründen von Haltbarkeit und Lagerung. Die erste handschriftliche Erwähnung für einen gewürzten Wein findet sich im ältesten erhaltenen Kochbuch der römischen Antike aus dem 3. oder 4. Jahrhundert. Der geistreiche Trank „Conditum Paradoxum“ enthält neben Wein auch Honig, Safran, Dattelkerne, Pfeffer und Mastrix. Letzteres ist ein wohlriechendes Harz, das wiederum bereits bei den Griechen zum Kauen benutzt wurde.

Im Mittelalter trank man den gewürzten Wein zumeist kalt und als Linderung für mannigfaltige Leiden. Eine breitere Masse konnte sich das Gebräu aufgrund der Seltenheit der verwendeten Gewürze jedoch nicht leisten.

Der Glühwein ist auf den Weihnachtsmärkten im deutschsprachigen Raum nicht mehr wegzudenken. Für viele gehört er zum Fest wie Lebkuchen und Lichterketten. Foto: Pixabay/Julius Silver

Noch zur Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Genuss des Glühweins eher als Privileg des englischen Adels. In Deutschland war das mittlerweile vornehmliche Heißgetränk kritisch beäugt. Es könne „Trunksucht und ungebührliches Verhalten“ hervorrufen, so der Wortlaut historischer Quellen. Das könnte aber auch an einer besonderen Ingredienz gelegene haben: Im ältesten überlieferten Glühweinrezept Mitteldeutschlands taxiert der Aufklärer August Josef Ludwig von Wackerbarth neben Zimt, Ingwer, Anis, Granatapfel, Safran, Zucker und Honig die beigefügte Menge an Muskatnuss auf 16 Gramm: genug für einen ausgewachsenen psychedelischen Trip.

Heine und der Glühwein

Der Liebe zum Glühwein oder dem artverwandten Punsch tat dies aber gerade in Eliten keinen Abbruch. Der berühmte Vertreter der deutschen Romantik E.T.A. Hoffmann oder der Freidenker Heinrich Heine lobten die inspirierende Wirkung des heißen Tranks in ihren Werken. Und trugen ihrerseits zur Popularisierung bei. Und die ist bis heute ungebrochen.