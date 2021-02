Düsseldorf. Neun Menschen tötete der "Vampir von Düsseldorf". Der wohl spektakulärste Kriminalfall der Weimarer Republik wurde zum Filmmaterial.

Der Fall des "Vampirs von Düsseldorf" machte weltweit Furore

Der Serienmörder Peter Kürten tötete neun Menschen

Ein Junge überlebte eine Begegnung mit dem Vampir denkbar knapp

Der Fall des Düsseldorfer Serienmörders Peter Kürten (1883-1931), der neun Menschen ermordete und rund 40 weiteren nach dem Leben trachtete, gilt als der spektakulärste Kriminalfall der Weimarer Republik und machte weltweit Furore. Im Juli 1931, wurde Kürten zum Tode verurteilt und kam in Köln unter das Fallbeil. Regisseur Fritz Lang griff den Fall noch 1931 in seinem Film „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ auf.

Den makabren Beinamen „Vampir von Düsseldorf“ bekam Kürten, weil er das Blut mehrerer seiner Opfer getrunken haben soll. „Dafür gibt es aber keine objektiven Belege und keine entsprechenden Verletzungen“, sagt der Kriminalist und Serienmord-Experte Stephan Harbort. Kürten habe aber in seinen Vernehmungen gesagt: „Ich wollte das Blut rauschen hören.“

Allerdings habe Kürten, das sei gut belegt, im Düsseldorfer Hofgarten einen jungen Schwan aufgeschlitzt und das Blut des Tieres getrunken, berichtete einmal Hanno Parmentier, Historiker und Kürten-Experte. „Das Blut spielt bei Kürten eine enorme Rolle - es hat sexuelle Erlebnisse bei ihm ausgelöst.“

Weitere Themen Der Vampir von Düsseldorf: Der Serienmörder Peter Kürten

"Kürten ist für mich auch ein sozialhistorisches Phänomen"

Parmentier hat der Fall Kürten nicht mehr losgelassen, seit er die umfangreichen Akten im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen studiert hat. Er war an den Tatorten, hat den Wegen des Serienmörders in Düsseldorf nachgespürt. „Kürten ist für mich auch ein sozialhistorisches Phänomen. In den Akten wird das Leben der kleinen Leute offengelegt - ein unglaubliches Panorama.“ Dazu zählt Kürtens Kindheit: 13 Geschwister, der Vater ein gewalttätiger Alkoholiker, der Frau und Kinder schlägt, sich sogar an einer Tochter vergeht. Der kleine Peter schaut seinem Nachbarn, einem Tierfänger, bei der Arbeit zu und spürt wohl schon als Kind seine Lust am Töten.

Kürten wird früh zu einem Gewohnheitsverbrecher, muss immer wieder wegen diverser Straftaten hinter Gitter. Seinen ersten nachgewiesenen Mord beging er 1913 an der neunjährigen Christine Klein, der er in der Wohnung eines Gastwirts in Mülheim/Ruhr die Kehle durchschneidet. Seine eigentliche Mordserie startet er 1929 in Düsseldorf.

Erst dringt er in Wohnungen ein und tötet, wen er dort trifft, später mordet er unter freiem Himmel: meist Kinder und Frauen. Seine Taten versucht er später als Rache an der Gesellschaft darzustellen: Er habe demonstrieren wollen, dass das Zuchthaus die Menschen nicht besser, sondern noch schlechter mache. Tatsächlich hat er aber wohl aus einem anderen Grund gemordet: Psychiater stuften Kürten als Sadisten ein: „Er hat Gefallen daran gefunden, Menschen zu quälen - absolut empathielos“, so Historiker Parmentier.

Kürten, der "Vampir von Düsseldorf" legt ein umfassendes Geständnis ab

Lange tappen die Ermittler im Dunkeln, können sich den in rascher Folge Mordenden nur als „Irren“ vorstellen und fahnden in Nervenheilanstalten nach dem „Vampir“. Schließlich identifizieren zwei überlebende Frauen Kürten. In dessen Wohnung wird seine Frau festgenommen und verrät ihn. An der Düsseldorfer Rochuskirche wird Kürten schließlich verhaftet - und legt schnell ein umfassendes Geständnis ab.

Am 4. April 1931 beginnt der Prozess, am 22. April endet er. Eigentlich war damit gerechnet worden, dass er sich über Monate hinziehen würde, doch mit seinem grausam detaillierten Geständnis, in dem es viel um seinen starken sexuellen Trieb und eine angebliche Mitschuld seiner Opfer ging, verkürzt Kürten das Verfahren. Kürten wird zum Tode verurteilt, ein Gnadengesuch abgelehnt. Am Morgen des 2. Juli 1931 wird er im Kölner Gefängnis Klingelpütz mit dem Fallbeil hingerichtet.

"Vampir von Düsseldorf": Sein Schädel als Exponat in USA

Später wird der Schädel Kürtens von Medizinern auf abnorme Veränderungen untersucht - seine Leiche wird ohne den Kopf bestattet. Den mumifizierten Kopf des „Vampirs“ gibt es noch immer: Er gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten und ist in dem Städtchen Dell im Bundesstaats Wisconsin als Exponat in dem Museum „Ripley’s Believe It or Not!“ ausgestellt.

Von einer sehr speziellen Begegnung mit dem Mörder Peter Kürten berichtete 2016 der damals 95 Jahre alte Hermann Mühlemeyer aus Düsseldorf. Acht Jahre sei er alt gewesen, als er auf einem Feldweg im Düsseldorfer Süden plötzlich Kürten gegenüber gestanden habe.

„Jetzt will ich dir mal dein Hälschen abschneiden“

Der in einen vornehmen Anzug gekleidete Kürten habe auf einem Feldweg mit einem Fahrrad vor ihm gehalten, ein langes Messer gezückt und in beinahe freundlichem Tonfall zu ihm gesagt: „Jetzt will ich dir mal dein Hälschen abschneiden“, erzählte Mühlemeyer Journalisten. Sein Freund Werner habe ihn gerettet, indem er rief: „Hermann, lauf auf den Bahndamm. Dahinten kommt Bahnpolizei.

Daraufhin sei Kürten auf sein Rad gesprungen und in heller Panik davongerast. Die Polizei habe nach dem Vorfall noch eine Suchaktion gestartet, doch da sei Kürten längst über alle Berge gewesen. Es war das Jahr, in dem Kürten acht seiner neun Morde beging sowie eine Reihe von Überfällen und Mordversuchen, mit denen er die Bevölkerung im Rheinland in Hysterie versetzt. Nach der Festnahme habe er ihn auf den Zeitungsfotos sofort wiedererkannt, berichtete Mühlemeyer viele Jahrzehnte nach seiner unheimlichen Begegnung: Wenn Werner nicht gewesen wäre, hätte der mich kaputt gemacht.“