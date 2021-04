Chef der Uniklinik: Rufmord an AstraZeneca ist Wahnsinn: Prof. Werner verteidigt Impfstoff gegen falsche Kritik vor allem in sozialen Medien.

Essen Im Videocast: Prof. Werner verteidigt Impfstoff gegen falsche Kritik vor allem in sozialen Medien. Hochbetagte nach Impfung sehr gut geschützt.

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, verteidigt das Präparat von AstraZeneca vehement gegen die anhaltende Kritik. „Es steht außer Frage, dass der Impfstoff hoch wirksam gegen eine Covid-Erkrankung ist“, so Werner in unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" :In sozialen Medien werde „jedes Ereignis der Pandemie kommentiert – richtig oder falsch“, warnt Werner vor digitalem Rufmord an dem Impfstoff. Dieser Wahnsinn gefährde den Erfolg der Impfkampagne und damit die Gesundheit vieler Menschen. „Ich empfehle AstraZeneca nach wie vor für Über-60-Jährige“, betont der Mediziner.

Kritik übt Werner am „Sonderweg in Sachsen“, wo die Priorisierung bei der Impfung mit AstraZeneca aufgehoben wird. Er hält ein Festhalten an der Reihenfolge für „angemessen“. Das diene „auch dem Schutz der Intensivstationen“ vor Überlastung.

Vorstand von Pflegeheimbetreiber: AstraZeneca-Impfstoff sorgt für milden Verlauf

Den Schutz vor schweren Verläufen durch eine Impfung bestätigt Ulrich Krantz, Vorstandschef beim Pflegeheimbetreiber K&S: „Wir haben erlebt, dass sich Bewohner trotz Impfung anstecken. Aber sogar Hochbetagte haben dann nur ganz milde Symptome gezeigt“, berichtet Krantz in der Sendung. Schlimme Erkrankungen habe es nicht gegeben. Trotzdem müssten in Pflegeeinrichtungen weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln penibel eingehalten werden. Denn es sei immer noch nicht klar, in wie weit auch Geimpfte andere mit dem Coronavirus infizieren könnten, so Krantz.

Schub für soziales Unternehmertum erwartet

Einen Schub für Soziales Unternehmertum erwartet Cornelia Röper durch die Pandemie. „Wir können nicht ernsthaft das Wohl der Gesellschaft am Dax messen“, sagt die Gründerin der Pflege-Plattform mitunsleben.de mit Blick auf den Deutschen Aktienindex. Daran sei eben nicht zu abzulesen, „wie sich unser Nachbar gerade fühlt“. „Wir müssen dringend umdenken“, so die Sozialunternehmerin. Mit ihrer Plattform will Röper dazu beitragen, den „Pflegedschungel in Deutschland zu durchbrechen“ und darüber informieren, „welche Angebote es zwischen ambulanter und stationärer Pflege noch gibt“. Hier sei die „Bandbreite noch nicht ausgeschöpft“.

