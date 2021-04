Leere Straßen in den NRW-Städten. In mehreren Kommunen gilt derzeit eine nächtliche Ausgangssperre. In Emmerich, wo dieses Foto entstand, gibt es eine solche Regelung derzeit nicht.

Coronavirus Ausgangssperre in NRW: Regelung in zwölf Städten und Kreisen

Essen. Mehrere Kreise und Städte in NRW führen eine Ausgangssperre ein. Dem OVG Münster liegen mehrere Beschwerden vor. Hier gilt die Ausgangssperre:

In mehreren Städten und Kreisen in NRW gilt die Ausgangssperre: Von 21 Uhr bis 5 Uhr dürfe n dann - wenn die Ausgangssperre gilt - Personen nur noch mit Ausnahmen ihre Wohnung bzw. ihr Grundstück verlassen.

Von n dann - wenn die gilt - Personen nur noch mit Ausnahmen ihre Wohnung bzw. ihr Grundstück verlassen. In Köln startete die Ausgangssperre ohne größere Probleme. Rechtlich allerdings ist die Regelung umstritten.

So liegen nun auch dem Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) mehrere Beschwerden gegen die Ausgangssperre in NRW vor. Darunter auch Beschwerden aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Märkischen Kreis.

vor. Darunter auch Beschwerden aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Märkischen Kreis. Die Ausgangssperre ist Teil der Corona-Notbremse, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 greifen soll - so sieht es der Entwurf des Bundes-Infektionsgesetz vor. Verabschiedet ist dieses Gesetz noch nicht. Nach Rücksprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium dürfen Kommunen aber auch jetzt schon Ausgangssperren einführen.

Steigt in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100, greift die Corona-Notbremse. Dann gelten beispielsweise strengere Kontaktbeschränkungen oder Öffnungsschritte werden zurückgenommen.

Seit der Bund-und-Länder-Runde vom 22. März sind auch Ausgangssperren als Maßnahme gegen steigende Corona-Infektionszahlen möglich.

Ausgangssperre in NRW: Teil der Corona-Notbremse

Wichtig: Sobald in einer Kommune die Notbremse gezogen wird, gelten dort strengere Regeln. Das heißt aber nicht automatisch, dass es dort auch zu einer Ausgangssperre kommt. Die Stadt oder der Kreis stimmt die Maßnahmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium ab. Nun befasst sich das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) mit der Ausgangssperre in NRW.

In diesen Kreisen und Städten gilt derzeit in NRW die Ausgangssperre:

Hamm (ab 20.4.)

Wuppertal

Leverkusen

Krefeld

Kreis Unna

Köln

Märkischer Kreis (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Kreis Siegen Wittgenstein (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Kreis Minden-Lübbecke

Hagen (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Remscheid

Oberbergischer Kreis

Nicht mehr in Kraft:

Mülheim an der Ruhr (16. bis 19.4.)

Details zu den einzelnen Städten und Kreisen lesen Sie weiter unten ↓.

Mehrere Verfahren gegen Ausgangssperren in NRW

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung in einzelnen Kreisen beschäftigen auch die Richter beim nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, liegen inzwischen Beschwerden aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie aus dem Märkischen Kreis gegen Beschlüsse in erster Instanz vor, in denen die Regelungen für unrechtmäßig erklärt wurden. In enger Abstimmung mit dem Land haben die Kreise die Streitfrage nun dem OVG vorgelegt.

Auch gegen diese Neuauflage haben laut Verwaltungsgericht Arnsberg bereits mehrere Bürger Klage eingelegt.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hatte in der vergangenen Woche in seinen Eil-Beschlüssen zu den südwestfälischen Regelungen bemängelt, dass die Behörden nicht gut genug begründet hätten, warum eine Ausgangsbeschränkung nötig sei, um das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen.

Dem Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG) liegen Beschwerden gegen die Ausgangssperren in NRW vor, darunter aus dem Märkischen Kreis und dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Foto: Guido Kirchner/dpa

Ausgangssperre in Hagen: Richter bemängeln Begründung

In Hagen dürfen die Menschen wegen anhaltend hoher Corona-Neuinfektionszahlen zwischen 21 und 5 Uhr nur mit triftigen Gründen ihre Wohnung verlassen. Die Maßnahme gilt laut Allgemeinverfügung vorerst bis zum 26. April.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat in erster Instanz auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung der Stadt Hagen beanstandet. Die Stadt habe nicht gut genug begründet, warum eine Ausgangsbeschränkung nötig sei, um das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen. Es spreche vielmehr Vieles „für nur eine sehr begrenzte Wirkung“, da ohnehin private Kontakte im Stadtgebiet bereits zuvor stark eingeschränkt worden seien.

Die Stadt habe außerdem nicht untermauern können, dass private Treffen ausschlaggebend für die hohe Inzidenz seien. Ausbrüche fänden auch in Kitas, Schulen und im beruflichen Umfeld statt, so die Richter.

Laumann gegen landesweite Ausgangssperre

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte sich am vergangenen Freitag klar gegen landes- oder bundesweite pauschale Ausgangsbeschränkungen positioniert. Er setze stattdessen weiter darauf, möglichst viele Menschen zu motivieren, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, sagte er im Radiointerview mit WDR 2.

NRW habe für Tests bereits „eine Riesenstruktur aufgebaut“. Er sei sicher, dass die Menschen diese Angebote nicht mehr wahrnähmen, wenn sie sich damit nicht beispielsweise für einen Einkauf in einem Geschäft freitesten lassen könnten.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich klar gegen eine pauschale Regelung der Ausgangssperre ausgesprochen. Er sieht rechtliche Bedenken. In NRW sind bereits einige Ausgangssperren gerichtlich gekippt worden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zu einer pauschalen Ausgangssperre sagte er: „Hier bin ich fundamental anderer Auffassung." Auch in NRW gebe es bereits regionale Ausgangsbeschränkungen, darunter in den Kreisen Minden-Lübbecke, Siegen-Wittgenstein, im Märkischen Kreis und in Remscheid - einige bereits gerichtlich beanstandet. „Die Hürden für Ausgangsbeschränkungen sind bei den Gerichten sehr hoch“, stellte er fest. „Wenn der Bund hingeht und sagt, ab 100 gilt eine Ausgangssperre, bin ich gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt.“ Für die Justiz sei das nur Ultima Ratio. „Rechtssichere Ausgangssperren zu machen, ist ein Kunststück.“





Details zu den Ausgangssperren in zwölf Städten und Kreisen

Der Märkische Kreis hat seit dem Abend des 9. April (Freitag) eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Die Allgemeinverfügung zur Ausgangssperre war am Montag ausgelaufen und durch eine angepasste Version ersetzt worden, in der die nächtlichen Ausgehverbote fortdauern. Man habe sich dabei am Gesetzentwurf der Bundesregierung zum neuen Infektionsschutzgesetz orientiert, hieß es dazu beim Kreis. Parallel zur NRW-Coronaschutzverordnung gelten die Bestimmungen bis zum 26. April

Der Kreis Unna hat am Samstag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht: Ab Montag gilt auch hier eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. "Angesichts stetig steigender Inzidenzwerte hatte der Krisenstab beim Kreis Unna mit Überschreiten der 200er Marke neue und strengere Corona-Schutzregeln beschlossen", erklärte der Kreis am Freitag. Den "vom Kreis Unna angestrebten Verzicht auf eine Ausgangssperre" habe die Landesregierung nicht mitgetragen heißt es in einer Mitteilung. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 26. April.

Ausgangssperre in Mülheim vorerst ausgelaufen

In Mülheim galt am Wochenende (16. bis 18. April) eine Ausgangssperre. Von Freitag bis Sonntag durften die Menschen ihre Wohnung bzw. ihr Grundstück in der Zeit von 21 bis 5 Uhr nur mit begründeten Ausnahmen verlassen. Vorerst wird die Ausgangssperre in Mülheim nicht verlängert, hat der Krisenstab am Montag entschieden.

Die Stadt Köln hat eine Ausgangssperre verhängt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte am Freitag nach einer Sitzung des Krisenstabs, es sei zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass für Köln eine solche Maßnahme verhängt worden sei. Sie sprach von einem schweren Tag für die Stadt, angesichts der Infektionslage sei die Maßnahme aber verhältnismäßig. Das Gesundheitssystem gerate gerade an seine Belastungsgrenze. Die Ausgangssperre in Köln gilt ab Mitternacht.

Der Oberbergische Kreis setzt seit Samstag eine nächtliche Ausgangssperre ein. Sie gilt von 21 bis 5 Uhr am folgenden Tag. Die Maßnahme ist in einer Allgemeinverfügung enthalten, die der Kreis am Donnerstag veröffentlicht hat. Sie gilt vorerst bis zum 2. Mai. Am Montagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 253,6.

Am Montag (19. April) wird auch Wuppertal nachziehen: Die Stadt verhängt eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Die am Freitagnachmittag von der Stadt veröffentlichte Allgemeinverfügung befristet die Maßnahme vorerst bis zum 26. April.

Ausgangssperre im Kreis Minden-Lübbecke seit dem 24. März

Die Stadt Remscheid hat ebenfalls eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr und ist bis zum 26. April verlängert worden.

Im Kreis Minden-Lübbecke gilt bereits seit dem 24. März eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens. Die Allgemeinverfügung wurde bis zum 26. April verlängert. (mit dpa)

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen