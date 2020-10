Centro Oberhausen: Steht der Weihnachtsmarkt auf der Kippe?

Am Centro Oberhausen drehen sich die Baukräne. Breite Holzpaletten werden am Platz der Guten Hoffnung abgeladen. Das Einkaufszentrum bereitet weiter seinen Weihnachtsmarkt vor. Das Hygienekonzept hat die Stadt Oberhausen genehmigt. Doch ob ein ausgedünnter Markt tatsächlich öffnen wird, kann derzeit noch keiner sagen.

Neben dem Centro Oberhausen hat auch die Nachbarstadt Essen einen Weihnachtsmarkt angekündigt. In Duisburg teilten die Veranstalter am Donnerstag dagegen mit, auf eine vorweihnachtliche Budenwelt verzichten zu wollen. Denn derzeit steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen rasant.

Weihnachtsmarkt: Centro baut Holzhütten auf eigenes Risiko auf

Die Stadt Oberhausen sagt auf Anfrage, dass Weihnachtsmärkte nach aktuellem Stand stattfinden können.

Transparente machen außerhalb des Centro Oberhausen auf die Maskenpflicht aufmerksam – diese gilt seit Mittwoch. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Zugleich heißt es aber auch: „Nimmt das Infektionsgeschehen jenseits der beiden Gefährdungsstufen weiter zu, müssen weitergehende Maßnahmen geprüft werden.“

Die Situation kann sich also täglich ändern. Derzeit liegt der Corona-Inzidenzwert in Oberhausen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 62,6 (Stand: Donnerstag, 22. Oktober).

Dass der Aufbau in der weitergeht, hat auch organisatorische Gründe. Um die massiven Holzhütten zusammenzusetzen, braucht es eine mehrwöchige Vorlaufzeit. Wenn es die Pandemie zulässt, möchte das Centro den Markt am Samstag, 14. November, eröffnen.

Das Centro orientiert sich an den politischen Vorgaben und den gültigen Verordnungen. „Der Aufbau erfolgt momentan auf eigenes Risiko“, sagt Centro-Chef Marcus Remark. Zugleich spricht das Centro davon, notfalls das Riesenrad und die Rodelbahn als Einzelattraktionen zu öffnen.

Weihnachtsmarkt: Zahl der Hütten muss drastisch reduziert werden

Die Zahl der Hütten musste ohnehin drastisch reduziert werden. Bis zu 35 Buden weniger sollen in der Neuen Mitte verbaut werden, um mehr Freifläche zu schaffen. Zusätzliche Änderungen stehen im Hygienekonzept. Im vergangenen Jahr öffnete der Centro-Weihnachtsmarkt mit 140 Hütten in drei Themenwelten. Neben Zuspruch für einen Weihnachtsmarkt in diesem Corona-Jahr, gab es von Bürgern auch deutliche Kritik an den Plänen – aus Sorge vor noch mehr Infektionen im Stadtgebiet.

Wie in den Einkaufsstraßen der Innenstädte von Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade gilt in der Neuen Mitte seit Mittwoch im Außenbereich eine erweiterte Maskenpflicht. Dies betrifft auch die Centro-Promenade. Das Centro hat dort am Donnerstag neue Hinweistransparente platziert.