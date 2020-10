Corona: Diese Regeln gelten in Risiko-Städten im Ruhrgebiet

Erweiterte Maskenpflicht: gilt für sämtliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (etwa Konzerte und Theater) auch an Sitz und Stehplätzen. Private Feste außerhalb der eigenen Wohnung: sind auf 25 Gäste beschränkt und müssen vom Ordnungsamt genehmigt werden. Treffen mit Freunden: sind in der Öffentlichkeit auf fünf Personen beschränkt. Höchstanzahl bei Veranstaltungen: ist auf 250 Personen im Innen- und 500 Personen im Außenbereich begrenzt (auch für Sportveranstaltungen). Verkaufsverbot für Alkohol: gilt wie die Sperrstunde von 0 bis 6 Uhr morgens.

Kreis Recklinghausen