Corona-Impfung NRW: So viele Menschen hat Ihre Stadt geimpft

In den Impfzentren des Landes (hier: in Mülheim) werden tausende Menschen geimpft. Das Tempo ist sehr unterschiedlich.

Essen/Hagen. Bei den Corona-Impfungen stehen der Kreis Olpe und Hagen weit vorne. Auch Düsseldorf und Mülheim sind in den Top 10. Wie schneidet Ihre Stadt ab?

Die Impfung gegen eine Covid19-Infektionen schreiten in NRW in höchst unterschiedlichem Tempo voran. Das zeigen Zahlen, die die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe veröffentlicht haben.

Es gilt zu beachten, dass in den Daten die Impfungen fehlen, die in Krankenhäusern vorgenommen wurden. Gemessen an der Gesamtzahl von rund 5.063.000 verabreichten Impfdosen (Stand 21.4.) fehlen in der Statistik der KVen etwa 122.000 Impfungen. Die tatsächlichen Impfquoten liegen also insgesamt noch ein wenig höher.

Kreis Olpe liegt im Ranking auf Platz 1

Legt man die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigungen zugrunde, gibt es die höchste Erstimpfquote im Kreis Olpe (27,1 Prozent). Auf Platz 2 liegt die Stadt Bonn (26,5 Prozent), gefolgt von Hagen (26,2 Prozent). Schlusslicht ist der Kreis Mettmann mit einem Anteil von 17,6 Prozent (Stand: 21.04.).

Bei den Zweitimpfungen liegt die Stadt Bonn vorn mit einem Anteil von 8,7 Prozent. Die geringste Zweitimpfquote hat aktuell Dortmund (5,0 Prozent).

Erstimpfquote in NRW liegt über 20 Prozent

Für das gesamte Bundesland ergibt sich eine Erstimpfquote von 21,6 Prozent. 6,6 Prozent der Menschen in NRW haben bereits einen vollen Impfschutz. In diesen Daten, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, sind auch Impfungen in Kliniken enthalten.

Zum Vergleich: Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt bei 20,8 Prozent (Zweitimpfung: 6,8 Prozent). Seit Dezember wurden in ganz Deutschland 22.935.592 Corona-Impfungen verabreicht.

» Wann bin ich dran? Was muss ich tun? Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Corona-Imfpung haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Corona-Impfung in NRW: Hier finden Sie alle Daten für Ihre Stadt oder ihren Kreis

Derzeit gibt das NRW-Gesundheitsministerium jahrgangsweise frei, wer aus der Gruppe Ü70 sich einen Impftermin sichern kann. Diese Jahrgänge können sich aktuell anmelden:

Jahrgang Impftermin buchbar Einwohner

in NRW 1940 und älter seit 25. Januar 1.213.677 1941 seit 6. April 167.819 1942 & 1943 seit 9. April 293.483 1944 & 1945 seit 16. April 270.580 1946 & 1947 seit 19. April 300.331 1948 & 1949 seit 21. April 363.130 1950 & 1951 seit 23. April 386.601

Die Impfungen in den Impfzentren sind am 8. Februar gestartet. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.19.

Aktuelle Fallzahlen und Inzidenzwerte finden Sie in unserem Corona-Monitor

Die wichtigsten Corona-Nachrichten aus NRW stehen in unserem Corona-Blog.

Corona-Nachrichten direkt ins Postfach: Hier für unseren Corona-Newsletter anmelden!

(red)