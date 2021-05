Impfkampagne Corona-Impfungen in NRW – Die Infos zur Terminbuchung

Essen. Die Corona-Impfungen in NRW gehen voran. Hier lesen Sie, wie Sie an einen Termin kommen und was man sonst zur Buchung wissen muss.

Die Termine für eine Impfung gegen das Coronavirus vergeben in NRW die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe. Lesen Sie hier, was es bei der Terminbuchung zu beachten gilt.

Wer informiert mich und auf welchem Wege darüber, wann ich zur Impfung gehen bzw. einen Termin machen kann?

In NRW wird weiterhin nach Prioritätsgruppen geimpft. Berechtigte werden per Brief informiert und können dann einen Impf-Termin im Impfzentrum vereinbaren. Menschen, die beruflich zu einer Prioritätengruppe gehören, werden gesondert eingeladen.

Seit dem 7. April sind auch die Hausarztpraxen in die Impfkampagne eingebunden. Die Ärztinnen und Ärzte impfen ebenfalls gemäß der Priorisierung.

Kann ich gemeinsame Doppeltermine buchen als Ehepaar oder für meine Eltern?

Ja, Termine können (altersunabhängig) für Lebens- und Ehepartner mitgebucht werden. Zudem können Kinder beispielsweise online etwa einen gemeinsamen Termin für ihre Eltern vereinbaren, sofern einer verfügbar ist.

Interaktiv - Impfzentren und Impftermine in NRW

Ist die Online-Terminbuchung der einzige Weg, um Impftermine zu buchen?

Nein, Impftermine können auch telefonisch vereinbart werden. Wer im Zuständigkeitsbereich der KV Nordrhein lebt (westliches NRW bis Essen) wählt die Rufnummer 0800-116117-01. Im östlichen Teil von NRW (ab Bochum) ist die KV Westfalen-Lippe anzurufen. Die Rufnummer hier: 0800-116117-02

Die beiden KVen arbeiten mit verschiedenen Online-Systemen zur Vereinbarung eines Impftermins.

» Zum Online-Buchungssystem im Rheinland

» Zum Online-Buchungssystem in Westfalen-Lippe

Ich habe schon einen Termin für die erste Impfung aber noch keinen Zweittermin – was soll ich tun?

Für gewöhnlich werden Erst- und Zweittermin zusammen vergeben. Wer aber noch keinen Zweittermin erhalten hat, bekommt den beim ersten Impftermin im Impfzentrum.

Kann ich mich auf eine Warteliste setzen lassen?

Nein, eine Warteliste für die Terminvergabe gibt es nicht. Da aber nicht wenige Menschen parallel Termine bei Hausärzten und über die KVen in den Impfzentren gebucht haben, lässt das Land NRW jetzt „Überbuchungen“ bei den Impfterminen von zehn Prozent zu. Sollte wegen dieser Überbuchung örtlich mehr Impfstoff gebraucht werden, dann können die Impfzentren eine ihnen zugeteilte Reserve an „Moderna“-Impfstoff nutzen, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

