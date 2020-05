Corona in NRW: Die Meldungen vom Freitag (1. Mai)

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

Essen. Spielplätze dürfen bald wieder öffnen, der Streit um die Öffnung der Grundschulen aber geht weiter. Die Mai-Kundgebungen fielen kleiner aus.

20.28 Uhr: Drei Personen beim 1. FC Köln sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie müssen in Quarantäne. Das Gruppentraining wird trotzdem fortgesetzt.

18:57 Uhr: Zoos, Museen und botanische Gärten dürfen in Nordrhein-Westfalen ab Montag wieder öffnen. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend in Düsseldorf mit. Auch Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und Musikschulen könnten ihren Betrieb wieder aufnehmen, sofern zwischen den Besuchern ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt würden. Spielplätze dürfen den Vorgaben nach von Donnerstag an (7. Mai) wieder genutzt werden.

Die Lockerungen werden in der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes festgehalten. Das Kontaktverbot und andere bestehende Einschränkungen werden mit der ab Montag geltenden Neufassung weiter verlängert. Verboten bleiben zum Beispiel Sport auf Sportanlagen und in Fitnessstudios sowie der Betrieb von Theatern, Clubs und Freizeitparks.

„Die guten Zahlen zur Entwicklung der Infektionen in Nordrhein-Westfalen machen Hoffnung, dass bald weitere Öffnungen möglich sein werden“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Die Devise sei: „Mit Schutz und Abstand so wenige Einschränkungen wie nötig und so viel Entfaltung wie möglich“.

Die Öffnung der Spielplätze ist nach Worten von Familienminister Joachim Stamp (FDP) „ein kleiner, aber wichtiger Schritt für unsere Kinder und die Familien“. Kinder brauchten die Möglichkeit zu toben und mit Gleichaltrigen spielen zu können. Nach der Corona-Schutzverordnung müssen die Begleitpersonen auf den Spielplätzen einen Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander wahren.

18:41 Uhr: Die Bundesliga hat noch kein Datum für den Neustart, intensiviert aber die Vorbereitungen. Es könnte gleich mit einem echten Kracher losgehen: dem Revierderby.

17 Uhr: Der Maiausflug nach Venlo endete für zahlreiche Autofahrer im Corona-Stau an der Grenze, denn dort kontrollierte die Bundespolizei. Das hatte die Polizei bereits vor dem Mai-Feiertag angekündigt. Auf deutscher Seite staute sich der Verkehr laut Polizei auf vier Kilometern. Böse Überraschung bei der Rückreise: die Bundespolizei kontrollierte die Heimfahrenden ebenfalls. Ein generelles Verbot gibt es nicht, dennoch sollten Fahrten ohne „triftigen Grund“ ins jeweilige Nachbarland jedoch bis auf Weiteres vermieden werden. Das betonen sowohl die niederländische Regierung, als auch die in NRW.

16.30 Uhr: Die nordrhein-westfälischen Kommunen haben für die weitere Öffnung von Schulen und Kitas eine ausreichende Vorlaufzeit gefordert. Die Städte begrüßten den Vorschlag der Kultusministerkonferenz, wonach alle Schüler vor den Sommerferien tageweise die Schule besuchen sollten, wie der Vorsitzende des Städtetages NRW, Thomas Hunsteger-Petermann, am Freitag nach einer Videokonferenz der kommunalen Spitzenverbände unter anderem mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte.

Bei den Kitas sollte der nächste Schritt zur Betreuung weiterer Kinder aus Sicht des Städtetags frühestens am 18. Mai erfolgen. „Dabei halten wir eine landesweite Regelung für sinnvoll, die mit Vorschulkindern beginnt“, erklärte der Hammer Oberbürgermeister.

15.45 Uhr: In mehreren NRW-Städten hat es trotz der Corona-Krise Kundgebungen zum 1. Mai gegeben. Für die auf kleine Gruppen zwischen 20 und 100 Menschen beschränkten Veranstaltungen hatten die Kommunen strenge Abstands- und Hygieneauflagen erteilt. In einem Grußwort nahm auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Stellung zur aktuellen Situation. „Bisher hieß es: Raus zum 1. Mai. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Die Menschen müssen jetzt Abstand zueinander halten und zugleich müssen sie zusammenhalten. Uns fällt das nicht schwer. Denn dieser Zusammenhalt ist unsere große Stärke in Nordrhein-Westfalen.“

Der CDU-Politiker versprach Hilfe: „Ich denke da nicht nur heute an die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, die in der Kurzarbeit sind und die um die Zukunft ihrer Familien und ihrer Kinder bangen. Sie haben viel zu verlieren. Aber sie dürfen nicht die Verlierer dieser Krise sein.“

Nach Corona-Pause wieder Führerscheinprüfungen in NRW möglich

15.34 Uhr: Nach der wochenlangen Coronapause werden ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in NRW stattfinden. Das gab der TÜV Rheinland heute bekannt. So können die Prüfungen zunächst nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal abgelegt werden, ab dem 11. Mai auch in weiteren Städten im südlichen Teil des Bundeslandes. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, werden bei der theoretischen Prüfung weniger Teilnehmer zugelassen als bisher. Dennoch gilt bei der theoretischen und der praktischen Prüfung eine Maskenpflicht, heißt es weiter.

15.21 Uhr: Borussia Mönchengladbach will mit dem Verkauf eines Sondertrikots zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. „Von jedem verkauften Trikot fließt ein Betrag von zehn Euro an die Borussia-Stiftung, die der Stadt Mönchengladbach mit dem Erlös eine große Stückzahl von Atemschutzmasken zur Verfügung stellen wird“, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

15.09 Uhr: Markierte Standorte für die Teilnehmer, maskierte Gesichter und eine abgesperrte Demozone: Diese 1.-Mai-Kundgebung geht in die Oberhausener Stadthistorie ein.

14.32 Uhr: Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises muss einen weiteren Corona-Sterbefall vermelden. Eine 95-jährige Frau aus Meschede ist am Donnerstag, 30. April, im Marienhospital Arnsberg (Klinikum Hochsauerland) verstorben. Sie hatte erhebliche Vorerkrankungen. Damit gibt es im HSK 16 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Ein Städte- und Gemeindevergleich im HSK zeigt, wie stark die Zahl der Corona-Kranken im Wochenvergleich sinkt. In zwei Städten sinkt sie nicht.

13.51 Uhr: Ein Junge aus Arnsberg hat eine Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht. Der Junge ist selbst einer der Viertklässler, die bald als Erste in die Klassenräume zurückkehren sollen. In der Stadt gibt es Sorgen um ganz andere Corona-Verlierer.

13.23 Uhr: Immer wieder missachten Bewohner eines Hochhauses in Gladbeck die Corona-Regeln. Bei der Stadt gibt es Pläne, sollte die Lage sich verschärfen.

12.52 Uhr: Dem NRW-Gesundheitsministerium sind aktuell insgesamt 33.043 Corona-Fälle bekannt, 371 bestätigte Fälle mehr als am Vortag 24.894 Menschen gelten als genesen, ein Anstieg um 567 innerhalb von 24 Stunden. 1261 sind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Fälle in stationärer und intensivmedizinischer Behandlung haben weiter abgenomen. Von den insgesamt 7831 Intensivbetten in NRW waren am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2674 unbelegt.

Schrittweise Lockerungen: Laschet hält an Kurs in Corona-Krise fest

12.31 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will an seinem Kurs der schrittweisen Lockerungen in der Corona-Krise festhalten. „Im demokratischen Rechtsstaat ist es selbstverständlich, den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückzugeben, sobald dies unter Abwägung aller relevanten Aspekte möglich ist“, sagte Laschet dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Mögliche weitere Schritte würden anhand medizinischer Kriterien sowie unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte bewertet.

12.09 Uhr: Alltagshelden gibt es zurzeit überall. Dazu gehören auch die zahlreichen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes. Was das DRK im HSK meistert und wo es Probleme gibt.

11.52 Uhr: Rentier Holly bei den Seelöwen: Während die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt wegen Corona geschlossen ist, gehen die Tiere im Zoo spazieren. Wie die geschlossenen Zoos ihre Tiere beschäftigen, lesen Sie hier.

11.31 Uhr: Trotz der Corona-Pandemie musste die Stadt Duisburg nach einem Gerichtsentscheid vier Demos am 1. Mai erlauben. Seit 10 Uhr trifft sich bereits ein Bündnis vor dem Hamborner Altmarkt. Im laufe des Vormittags demonstrieren unter anderem auch die Linken am Lifesaver in der Innenstadt. Für die Demos gelten allerdings strikte Vorgaben.

11.19 Uhr: Der Wuppertaler Tafel sind 8800 gespendete Atemmasken gestohlen worden. Der Gesichtsschutz sollte vor dem Eingang ausgegeben werden, damit auch Besucher ohne Maske die Räume geschützt betreten und Lebensmittel mitnehmen könnten, berichtete ein Mitarbeiter. Einbruchspuren hinterließen die Unbekannten bei ihrer Tat nicht. Ein Unternehmen aus Köln leistete schnelle Hilfe: Der Hersteller individueller Fotoprodukte spendete der Wuppertaler Tafel 10 000 medizinische Atemmasken.

11.07 Uhr: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat das Coronavirus als „Plage der Menschheit“ beschrieben. „Wie eine Dornenkrone hat sie sich auf unser Leben gelegt und verursacht so viel Leid, Tod, Ängste und Unheil. Das alles wird uns über Jahre und Jahrzehnte belasten“, sagte der Limburger Bischof am Freitag in einer Predigt zur Eröffnung der Wallfahrt von Kevelaer. Es war einer der ersten gemeinschaftlichen Gottesdienste in Nordrhein-Westfalen, die nach der Aufhebung der strikten Beschränkungen zum 1. Mai wieder möglich waren.

Schienenverkehr in NRW wird wieder ausgeweitet

10.51 Uhr: Das NRW-Verkehrsministerium, die Bahn-Betreiber und die Verkehrsverbünde haben sich darauf geeinigt, das Angebot im Schienenpersonennahverkehr in NRW zu erweitern. Das Ministerium kündigte am Freitag eine sukzessive "Rückkehr zum Regelfahrplan" in den kommenden Wochen an.

10.32 Uhr: Das Land NRW hat auf Kritik der Pflegeheimbetreiber reagiert und die Corona-Schutzregeln nachgebessert. Anders als bisher müssen Pflegebedürftige, die aus dem Krankenhaus in eine stationäre Einrichtung entlassen werden, nicht mehr pauschal für 14 Tage in einem gesonderten Quarantänebereich isoliert werden.

10.19 Uhr: Die Corona-Epidemie setzt Gastronomen erheblich unter Druck. Am Donnerstag könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel den bundesweit 223.000 Gastronomie-Betrieben mit ihren 2,4 Millionen Beschäftigten ja vielleicht doch eine positive Perspektive bieten, hoffen viele. Das Haus Kemnade in Hattingen rechnet aber eher mit dem 1. Juni als Starttermin für Lockerungen.

9.54 Uhr: Wem die Locken ungeschnitten in Gesicht und Nacken wuchern, wartet schon sehnsüchtig: Ab Montag dürfen Friseure wieder öffnen - unter strengen Auflagen. Das hat auch zur Folge, dass einige Kunden noch Wochen bis zum frischen Haarschnitt warten müssen.

9.37 Uhr: Wenn auf den ausgefallenen Saisonstart in den Osterferien auch ein Besuchsverbot in den Sommerferien folgen sollte, könnte das für rund 40 Prozent der Freizeitparks das Aus bedeuten. Das zumindest sagt der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Unser Kollege hat Fort Fun-Geschäftsführer Andreas Sievering um eine Einschätzen gebeten.

9.12 Uhr: Nach dem Hin und Her in Sachen Schulstart melden sich Revier-Oberbürgermeister zu Wort – mit harscher Kritik an Laschet und der NRW-Regierung. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) etwa meldete sich am Donnerstagabend via Facebook zu Wort und attestierte Laschet und seinem Kabinett ein „grottenschlechtes Krisenmanagement“:

8.40 Uhr: Nach zuletzt reichlich Ärger und Verwirrung um die Schulöffnungen in der Corona-Krise trifft sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) heute Mittag mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Im Mittelpunkt der Videoschalte sollen die Konzepte der Kultusministerkonferenz für die Sc hulen sowie der Familienministerkonferenz für die Kinderbetreuung stehen.

Grundschulen Nach Krach um Schulstart: Kommunen fordern Vorlaufzeit 1. Mai ohne Groß-Kundgebung des DGB

8.23 Uhr: Corona kippt auch den 1. Mai, zumindest als große Kundgebung. Dabei sind gerade jetzt so viele Arbeitsplätze in Gefahr wie selten zuvor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund muss zum ersten Mal seit seiner Gründung vor 71 Jahren auf Massenveranstaltungen zum Tag der Arbeit verzichten

8.15 Uhr: In der Debatte um die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas stellt sich vor allem eine Frage: Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus? Wochen nach dem Beginn der Pandemie werden nun immer mehr Studien dazu veröffentlicht, wie Covid-19 bei den Kleinen verläuft.

7.58 Uhr: In den Kirchen in NRW dürfen von diesem Freitag an wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden - unter strengen Corona-Schutzmaßnamen. So soll in evangelischen Kirchen nicht gesungen werden. In katholischen soll die Kommunion mit einer Zange oder mit Plastikhandschuhen ausgereicht werden. Auch deshalb wird damit gerechnet, dass sich der Andrang der Gläubigen in Grenzen halten wird. Die Pfarrer seien derzeit auch noch sehr zurückhaltend damit, überhaupt Gottesdienste anzubieten, sagte ein Sprecher des Bistums Essen.

Zumindest eine große festliche Messe wird es an diesem Freitag aber doch geben: Zum Auftakt der Wallfahrtssaison in Kevelaer am Niederrhein predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing. Etwa 150 Menschen sollen bei dem Gottesdienst dabei sein.

7.29 Uhr: Trotz Anlaufschwierigkeiten haben sich die Hochschulen im Land mit dem Start des coronabedingten Online-Semesters zufrieden gezeigt. Studierende und Lehrende gingen flexibel und kreativ mit der Umstellung auf digitale Formate um, teilten die Hochschulen mit. Vereinzelt hätten anfangs die Server der Belastung nicht standgehalten, der Zugriff auf Mails und Unterrichtsmaterialien sei zum Teil eingeschränkt gewesen. Inzwischen laufe das Online-Semester technisch einwandfrei, hieß es. Die Vorlesungszeit hatte wegen der Corona-Krise mit Verspätung am 20. April begonnen - mit Online-Unterricht.

